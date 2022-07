Dalla strada al palco stasera su Rai2: ospiti e finalisti dello show

Nek torna a caccia di talenti, stasera 12 luglio alle 21,20 su Rai2, con Dalla strada al palco. Il cantautore di Sassuolo condurrà infatti il nuovo appuntamento dello show che porta in scena i migliori artisti di strada del nostro Paese fra esibizioni eccezionali e toccanti racconti. Stasera si conosceranno i nomi degli ultimi cinque finalisti, che si aggiungeranno ai 10 che già attendono l’ultimo atto della trasmissione. Ospiti della puntata di oggi saranno Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che affiancheranno il pubblico con un loro personale giudizio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Piccolo test: quanti di voi non hanno cantato almeno 1298173 volte questo pezzone? 🔥 🎤 @NekOfficial insieme a Sabrina Dolci canta "Laura non c'è" 📺 Per fortuna invece ci sarà una nuova puntata domani di #DallaStradaAlPalco, 21.20 #Rai2! pic.twitter.com/5tE1KmOveV — Rai2 (@RaiDue) July 11, 2022

Dalla strada al palco, format e ospiti di stasera 12 luglio 2022 su Rai2

Da un’idea di Carlo Conti, Dalla strada al palco porta in prima linea quei musicisti e performer che animano le piazze di tutta Italia ma non hanno avuto l’occasione per mettersi in mostra davanti al grande pubblico. Con l’accompagnamento del maestro Enrico Melozzi e della sua band, diversi concorrenti saliranno sul palcoscenico dello Studio 5 della Rai, opportunamente modificato. L’ambientazione infatti riprenderà le atmosfere delle piazze, ricreando così quella zona di comfort in grado di mettere a proprio agio l’artista. Ognuno infatti salirà sul palco per esibirsi in una performance personale e raccontare un aneddoto della sua vita. Sarà possibile scoprire così lati intimi di ogni concorrente, finanche scoprire cosa lo ha spinto a divenire un artista di strada.

Storytelling e musica si intrecceranno di volta in volta sul palco, dove non mancherà mai la presenza di Nek. L’autore di hit come Lascia che io sia e Fatti avanti amore avrà anche la compagnia di alcuni ospiti del mondo dello spettacolo che lo aiuteranno nel tenere le redini dello show. Stasera tornerà ancora una volta Francesco Paolantoni, già presente nella prima puntata, con al suo fianco Gabriele Cirilli. I due volti noti della comicità italiana avranno anche voce in capitolo sulle performance. Il loro giudizio infatti si sommerà a quello del pubblico da casa per decretare i cinque concorrenti che entreranno in finale.

Dalla strada al palco, i 10 finalisti dello show in onda su Rai2

I cinque nuovi finalisti di stasera si aggiungeranno agli altri 10 concorrenti che già attendono l’ultimo atto. La puntata della scorsa settimana aveva visto il successo di Francesco Porcedda con il suo beatbox e della coppia lirica Gustavo e Lucia. Sugli scudi anche le performance di Luca D’Amato al pianoforte, dei ballerini di breakdance Samuele e Mattia e della banda dei Musicanti di San Crispino. Nella prima puntata invece si erano distinti Davide Martello, il pianista tedesco che suona in zone di guerra, e Dario Rossi, capace di creare un sound anche con pentole e vecchi contenitori di plastica. E ancora, Alessia Fabiano aveva incantato tutti indossando l’abito regalatole dalla moglie Elena. Federica e Davide invece, con la loro versione di Born this way di Lady Gaga, avevano infiammato il palco. Ultima, ma non in ordine di classifica, Alina Mertic con le sue simpatiche marionette.