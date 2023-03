Dalila Gelsomino, chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti che vive in Messico

Dalila Gelsomino è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti. Si tratta di una modella che vive in Messico ed è la prima donna importante per il cantautore dopo la separazione con la moglie Marica Pellegrinelli.

Chi è Dalila Gelsomino, la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti

Il nuovo amore del cantante ora ha anche un nome. La ragazza avvolta dal mistero che qualche giorno fa era apparsa su una foto nel profilo Instagram dell’artista si chiama infatti Dalila Gelsomino. Già a dicembre, il settimanale Chi di Alfonso Signorini l’aveva sorpresa al fianco di Eros Ramazzotti a Milano.

Dalila Gelsomino è nata a Milano il 6 marzo del 1989, ha studiato al liceo classico, si è laureata all’Università Cattolica nella facoltà di Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo e ha concluso con una borsa di studio alla New York University at Albany. Sempre su Chi si apprendono altre notizie sulla modella che in Messico, dove vive dal 2016, lavora nel settore immobiliare e dell’ospitalità. Ed è proprio nello stato sudamericano che lei ed Eros si sarebbero incontrati per la prima volta.

La prima donna importante dopo la separazione

Dalila Gelsomino è la ragazza che ha fatto battere di nuovo il cuore al cantante romano dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. Una rottura che aveva segnato molto il cantante e che sembra superata proprio grazie alla vicinanza di questa donna che lo stesso artista ha voluto presentare ai suoi followers qualche giorno fa, postando una foto dove si baciavano con un messaggio che non lasciava dubbi: «Auguri amore mio». Un periodo felice per il cantautore romano che, tra l’altro, a giorni diventerà nonno.In questo momento è inoltre impegnato con il Battito Infinito World Tour partito a ottobre 2022 e arrivato in Italia proprio in questi giorni. Ieri la prima data al Mediolanum di Milano.