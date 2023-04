Dalai Lama, chi è e perché se ne sta parlando

Polemica intorno al Dalai Lama. Nelle ultime ore è diventato virale su internet un video nel quale la principale carica del buddismo tibetano bacia sulle labbra un bambino e chiede a quest’ultimo di «succhiargli la lingua».

La polemica del video del Dalai Lama

Il video shock in questione risale al 28 febbraio scorso. Il Dalai Lama era a una riunione con un gruppo di studenti nel tempio Tsuglagkhang di Dharamshala, nella parte settentrionale dell’India. La carica spirituale di 87 anni ha fatto avvicinare a sé un piccolo bambino e i due hanno iniziato a dialogare. Il Dalai Lama ha chiesto al piccolo di dargli un bacio sulla guancia, poi ha proseguito e gli ha indicato di baciarlo sulle labbra. Subito dopo infatti, il Dalai Lama ha avvicinato il mento e ha baciato il bimbo sulle labbra. Oltre a ciò, ha tirato fuori la lingua e ha detto al piccolo di «succhiargli la lingua». Infine, il Dalai Lama ha fatto il solletico al bimbo prima di farlo allontanare. Il video è stato poi divulgato negli ultimi giorni ed ha fatto il giro del mondo. In tantissimi si sono indignati per il gesto della principale carica del buddismo tibetano e hanno etichettato il suo comportamento come inadatto e inappropriato. Per questa ragione l’ufficio del Dalai Lama ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale il leader «desidera scusarsi con il ragazzo e con la sua famiglia». Nel comunicato ci sono anche le motivazioni di tale gesto: «Sua Santità prende spesso in giro le persone che incontra in modo innocente e scherzoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere. Si rammarica di questo incidente». Ci sono state scuse anche per tutti coloro che si sono sentiti feriti e offesi dalle parole e dalle azioni del leader.

Chi è il Dalai Lama

Il Dalai Lama è la guida spirituale della tradizione buddhista tibetana. Si tratta di un titolo che da secoli viene attribuito a colui che viene identificato come il supremo rappresentante della tradizione buddhista tibetana. Non ha potere politico ma ha una forte influenza religiosa e un gran prestigio internazionale.