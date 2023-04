Dalai Lama, la difesa di Ferrara e il precedente dello scandalo Matzneff

L’11 aprile, un editoriale del Foglio dal titolo inequivocabile – Il doppio standard del Dalai Lama – condannava senza se e senza ma il gesto esecrabile compiuto dalla guida spirituale del buddismo tibetano il 28 febbraio, ma reso pubblico solo nei giorni scorsi. Non solo: il giornale diretto da Claudio Cerasa, oltre a considerare quel gesto ingiustificabile, e appunto condannabile, se la prendeva con la reazione blanda dei media mainstream (anche internazionali) che hanno presentato l’accaduto con «fare tendente al giustificatorio» e hanno archiviato poi rapidamente il caso, accontentandosi delle scuse offerte ex-post dall’anziano monaco. Quella del Foglio è certamente una presa di posizione condivisibile, ma desta anche qualche legittima curiosità, considerato che, proprio su quelle stesse pagine, il giorno dopo, l’ex direttore, e fondatore, del giornale, Giuliano Ferrara, ha espresso una strenua difesa del Dalai Lama.

Per Ferrara il vero crimine è aver trasformato «un papa della montagna in un untore pedocriminale»

Ma cos’ha scritto Ferrara? L’ex direttore, passato con nonchalance dal comunismo a posizioni neo-con, persino teiste e anti-abortiste, con la sua consueta raffinatezza dialettica, si dice innanzitutto sorpreso nell’immaginare che «quel monaco sarebbe finito nelle fauci della setta pornopuritana e che, come il cardinale George Pell e oggi addirittura san Giovanni Paolo II, preti cattolici di venerata memoria, sarebbe stato iscritto nella stele della celebre Colonna Infame come untore e propagatore della peste pedocriminale» e non si capacita del fatto che l’innocente richiesta di un bacino a un fanciullo ammiratore da parte di un santone nonagenario possa aver indotto l’opinione pubblica a pensare a «pulsioni malsane, a un porno-show sotto lo sguardo delle telecamere, a un caso di psichiatria e patologia senile, messo in scena in un tempio consacrato, durante una cerimonia pubblica e liturgica, quando un occhio semplice, non particolarmente allenato alla decostruzione dei segni, non poteva non vedere, non poteva non sapere, che quello era un siparietto trascorso, come dicono le cronache, tra gli applausi e le risa del pubblico fedele». Per Ferrara, il vero crimine è l’aver trasformato «un papa della montagna, che da una vita indulge benevolente anche nella caricatura di sé stesso, in un untore pedocriminale», creando un clamoroso fraintendimento «questo sì pulsionale e malsano», quasi «il culmine di una malattia sociale contratta in nome dei bambini da una civiltà sterminatrice non metaforica di piccoli, nati e non ancora nati».

Il mondo che non sa apprezzare la lingua scherzosa e innocente del monaco tibetano non è degno di sorridere #indecentipiagnistei — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) April 11, 2023

Supercazzole evangeliche: la citazione di San Marco e della sua Sìnite pàrvulos

Non contento di archiviare il gesto del Dalai Lama come semplice bacino goliardico, Giuliano Ferrara, avventurandosi in una supercazzola evangelica, cita San Marco e la sua Sìnite pàrvulos («Lasciate che i bambini vengano a me»), frase rivolta da Gesù ai discepoli «quando essi cercavano di respingere coloro che gli presentavano i bambini perché li toccasse, e che continua con l’affermazione che soltanto chi è puro e innocente come un fanciullo entrerà nel regno dei cieli». E sottolinea come «il richiamo alla frase evangelica è fatto spesso per testimoniare l’amore di Gesù verso i fanciulli e verso le anime candide in genere». Cosa c’entra tutto ciò, si chiede perciò, con «la macina da appendere al collo di chi scandalizza i pargoli, la pena di morte cristiana, con questo teatro esotico privo di qualunque possibile riscontro nella nostra deriva parafiliaca, nei nostri disturbi della personalità psicosessuale? Da molti anni qui ci ostiniamo a predicare che c’è qualcosa di sbilenco e di equivoco nell’ossessione pestifera per la pedofilia intesa come fenomeno sociale o carattere tipizzante del clero cattolico; e che una società in cui si intende insegnare ai bambini a scegliere il loro sesso senza pregiudizi di genere non è adatta a difendere nel modo giusto e sacrosanto l’innocenza dell’infanzia; e che i fantasmi ideologici oscurano la puntuale ricognizione dei reati e delle offese all’integrità e libertà dei bambini». Certo, si potrebbe obiettare che forse Gesù non aveva propriamente l’intenzione di slinguazzarsi i bambini che venivano a lui, ma forse è meglio non addentrarsi ulteriormente in dispute esegetiche.

Lo scandalo Matzneff, pedofilo conclamato e il libro accusa di Vanessa Springora

Ferrara non è nuovo a questo tipo di interventi a difesa di personaggi e situazioni, per usare un eufemismo, ambigui, cioè contigui con la pedofilia. Il caso più eclatante è quello di Gabriel Matzneff, oggi ultraottuagenario, acclamato scrittore francese di origini russe, autore di una quarantina tra saggi, romanzi, e scritti vari e pluripremiato in patria, insignito, nel 1995, del più importante riconoscimento culturale del governo francese, quello di Ufficiale delle Arti e delle Lettere e pedofilo conclamato. Per decenni, l’opinione pubblica francese ha bellamente ignorato l’aspetto non proprio edificante delle sue scorribande sessuali nell’Est asiatico – tranquillamente presentate nei suoi scritti – alla ricerca di «culi freschi» (lo scrittore prediligeva le ragazzine fino ai 15 anni e i ragazzini tra gli otto e i 12 anni), fino al 2020, quando Vanessa Springora ha pubblicato Le Consentement (in Italia è uscito nel 20121, col titolo Consenso) in cui racconta dettagliatamente la relazione, iniziata nel 1986, tra lei, 14enne, e Matzneff allora 50enne. Anche allora, Ferrara prese carta e penna, o più probabilmente il PC, per comporre un’accorata difesa dello scrittore pedofilo.

L’arringa difensiva del fondatore del Foglio e la pubblicazione della replica dello scrittore

Sempre sul Foglio (15 febbraio 2020), Ferrara si lanciò infatti in una vera e propria arringa difensiva, ricca di citazioni dotte e gusto per la provocazione – o per il cazzeggio, fate voi – di Matzneff, basata sulla più generale condanna del puritanesimo antipedofilo. Per l’ex direttore del giornale, il presunto reato di pedocriminalità dello scrittore non esisteva perché Matzneff non ha mai aggredito un minore: «Sedotto da corpi giovanissimi, anche prepubescenti, si è fatto seduttore per guadagnarsi attraverso il peccato, nel piacere reciproco non violento e anzi dolcemente intimo, qualche volta travolgente, il paradiso. E per condividerlo nell’amore innocente con le sue vittime […] facendosi papà, mamma, tutore, maestro, badante e ispiratore estetico e filosofico delle sue amanti e dei suoi amanti di et. minore, rappresentandoli come protagonisti di una vita come letteratura e di una letteratura come vita […]». Inoltre, «Matzneff appartiene per intero a un mondo scomparso, estinto, prescritto. Vive nel mondo prerivoluzionario, pre-1789», e dunque è impossibile confrontare la morale di oggi con quella di ieri perché «[…] esistono due mondi, due epoche, due dimensioni della realtà storica in opposizione». Non contento, Ferrara ha anche trovato un piccolo editore italiano (liberlibri) disponibile a pubblicare nel 2021 (cosa che non è avvenuta in Francia) la replica – se possibile ancor più improbabile – di Matzneff, Vanessavirus.

Anche Mughini si schierò contro Un tardo #MeToo

Allora, quella di Giuliano Ferrara non fu l’unica voce italiana a levarsi a difesa dello scrittore pedofilo: si impegnò un altro campione del “bastiancontrarismo”, Giampiero Mughini. In un commento pubblicato sempre sul Foglio, Un tardo #MeToo (9 marzo 2021), e poi in una lettera a Dagospia di tre giorni dopo, l’ex Lotta Continua, a differenza di Ferrara, tralasciando allegramente l’inquietante universo pedofilo di Matzneff, non intraprese una difesa generale dello scrittore, ma si concentrò sullo specifico episodio, dando vita a una appassionata difesa del diritto di replica da parte dello scrittore alle accuse di Vanessa Springora, «[…] una replica cui in un eventuale tribunale ha diritto anche il più efferato dei criminali» «Non che su una vicenda amorosa di 33 anni fa fra una minorenne e un uomo più che maturo io voglia dare ragione al cento per cento a quest’ultimo […]» scriveva (bontà sua) sempre Mughini, «mi limito a dire, ma non davvero poco, che Matzneff aveva il diritto eccome di replicare a un libro che nei fatti lo ha distrutto come persona pubblica […] Ho scritto sul Foglio che è impossibile entrare nei letti altrui, ma anche nel proprio già mezz’ora dopo, quando la carne s’è raffreddata. Figuriamoci se sia facile entrare nel letto di una 14enne di 33 anni fa. Quel che è sicuro è l’inaccettabilità del fatto che un uomo venga condannato e distrutto senza il benché minimo diritto di replica».