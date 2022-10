Dahmer, Murphy risponde ai familiari: tutte polemiche sulla serie Netflix

In tutto il mondo non si fa che parlare di Dahmer. La serie Netflix sul cannibale di Milwaukee, tra le più viste nella storia della piattaforma, è al centro di numerose polemiche. Dopo l’uscita, alcuni familiari delle 17 vittime si erano scagliati contro la produzione accusandola di non essere stati contattati. Oggi è arrivata la risposta del creatore Ryan Murphy: «Abbiamo chiamato circa 20 persone, ma nessuno ci ha risposto», ha detto all’Hollywood Reporter. «Lo abbiamo fatto per tre anni e mezzo, uno sforzo immane». Intanto le polemiche si estendono a musica e costumi per Halloween. Ecco cosa sta succedendo da settimane attorno alla serie.

Dahmer, i familiari delle vittime contro la produzione

I familiari delle vittime del serial killer hanno aspramente criticato il colosso dello streaming. A loro avviso ha strumentalizzato la tragedia soltanto per fare soldi, senza rispetto per chi ha dovuto subire la violenza dell’omicida. La più critica è stata la sorella del 19enne Errol Lindsay. «È stato come rivivere tutto da capo», ha confessato alla rivista Insider. «Soprattutto quando ho visto il mio nome apparire sullo schermo, con l’attrice che interpretava il mio ruolo». La donna ha dichiarato inoltre di non essere stata mai contattata da Netflix. «Stanno facendo soldi con questa tragedia», ha concluso. «È avidità, non vedrò mai l’intera serie».

L’Hollywood Reporter ha intervistato il creatore della serie Ryan Murphy, già popolare per Glee e American Horror Story. Il regista ha dichiarato che, assieme al suo team, ha studiato per tre anni e mezzo le vicende, in modo da ricreare fedelmente la storia. Ha inoltre confermato come in realtà abbia contattato una ventina di persone tra familiari e amici delle vittime, senza ricevere però alcuna risposta. «Abbiamo studiato a fondo», ha spiegato. «Abbiamo cercato di parlare con 20 persone, ma nessuna ci ha mai risposto. Per questo ci siamo affidati a uno sforzo immane di ricerca». Il creatore di Mostro – la Storia di Jeffrey Dahmer ha poi confermato inoltre come il vero obiettivo della serie fosse evitare che le vittime venissero dimenticate. «Voglio che abbiano il giusto riconoscimento, un memoriale».

Non solo familiari, le critiche colpiscono la musica e i costumi di Halloween

Non c’è pace per la serie nemmeno nella musica. Su Twitter montano le polemiche anche per le citazioni, più o meno recenti, del cannibale di Milwaukee nei brani musicali. Nel mirino star come Eminem, Katy Perry e Kesha, “colpevoli” di aver inserito il killer nei loro testi. «Scusatevi con le vittime», è il coro che si solleva sui social network nei confronti degli artisti. Rolling Stone ha elencato le canzoni in cui sono presenti riferimenti a Dahmer. La popstar Katy Perry ne fa menzione nella sua Dark Horse del 2013 che ha inciso con Juicy J. Proprio il rapper a un certo punto canta: «Ti mangio il cuore come Jeffrey Dahmer». Un passaggio che per nove anni non ha fatto infuriare nessuno, fino ad oggi.

Discorso simile per Kesha, rea di aver menzionato l’omicida in Cannibal del 2010: «Sii troppo dolce e sarai un uomo morto, sì, farò come Jeffrey Dahmer». Il triste primato per le citazioni spetta però al rapper Eminem che ha inserito il serial killer in tre brani. Ne parla infatti in Must Be The Ganja, Bagpies From Bagdad e Brainless. Non solo musica però. Nelle ultime ore si moltiplicano le richieste su Ebay e Amazon per i costumi di Halloween ispirati al criminale di Milwaukee. Se la prima ha deciso di rimuovere ogni annuncio, il colosso di Jeff Bezos resta a guardare. Ricca ancora la selezione di prodotti, dagli occhiali alla tuta arancione per ricreare il look ideale.