Non solo Dahmer, Netflix rinnova le serie Mostro e The Watcher

Netflix non cede alle critiche e raddoppia. Nonostante la bufera attorno alla serie su Jeffrey Dahmer, il gigante dello streaming americano ha deciso di rinnovare il progetto Mostro per altre due stagioni. Si tratterà di un’antologia, tanto che la trama si focalizzerà su altri serial killer che hanno scosso e in parte cambiato la società americana. Ancora top secret la storia al centro delle puntate, così come il cast. Certo invece il ritorno di Ryan Murphy alla regia. Netflix intanto ha annunciato il ritorno anche di The Watcher, miniserie con Jennifer Coolidge e Naomi Watts, per una seconda stagione. «Siamo entusiasti di poter continuare a narrare vicende negli universi di queste due serie», ha detto Bela Bajaria, fra i vertici di Netflix.

Cosa sappiamo sul rinnovo delle serie Netflix Mostro: ci sarà John Wayne Gacy?

Sin dalla sua uscita il 21 settembre, Dahmer ha attirato il pubblico di tutto il mondo divenendo la seconda serie inglese più popolare di sempre su Netflix. Nelle sue 10 puntate ha seguito la vita e i crimini del famigerato serial killer americano Jeffrey Dahmer, che fra la fine degli Anni 70 e l’inizio dei 90 uccise 17 persone a Milwaukee. Come ha confermato lo streamer, e come si può anche intuire dal finale della serie, le prossime due stagioni non tratteranno ancora le vicende del cannibale del Wisconsin, il cui arco narrativo è ormai concluso. Al centro ci saranno invece «altre figure mostruose che hanno avuto un forte impatto sulla società», ha detto Bajaria.

Regista sarà ancora Ryan Murphy, ideatore del progetto Mostro, mentre ignoti ancora cast e soprattutto trama. In Rete però circolano alcuni rumors secondo cui ci si potrebbe focalizzare sulla storia di John Wayne Gacy, efferato omicida di 33 persone fra il 1972 e il 1978 che usava vestirsi da clown. Nei sei anni citati rapì, sodomizzò e uccise adolescenti fra i 14 e i 30 anni prima dell’arresto. Condannato a morte, è stato ucciso tramite iniezione letale nel 1994. Spesso citato nella serie Dahmer come metro di paragone in più puntate, potrebbe essere proprio lui l’indiziato numero uno per la prossima stagione. Per quanto riguarda la data di uscita non vi sono ancora date ufficiali, ma la serie non dovrebbe debuttare su Netflix prima del 2024.

Non solo Mostro, arriva anche la seconda stagione di The Watcher

Le novità in casa Netflix non si fermano solo all’antologia iniziata con Dahmer. Il colosso di Reed Hastings ha infatti confermato il rinnovo di The Watcher per una seconda stagione. La serie, online dallo scorso ottobre, vanta un cast d’eccezione con Naomi Watts e Jennifer Coolidge. La trama, che si ispira a una storia vera, racconta le vicende di una famiglia che, dopo il trasferimento nella casa dei sogni, inizia a ricevere lettere minatorie da un ignoto Osservatore, da cui il titolo della serie. Raccontata nella rubrica The Cut del New York Magazine, ripercorre la storia di Derek e Maria Broaddus che acquistarono nel 2014 una casa al 657 Boulevard di Westfield, nel New Jersey.

Dopo pochi giorni ricevettero una lettera dell’Osservatore che minacciava la loro sicurezza. «Ci sono centinaia di macchine che passano di qui, magari sono in una di quelle», si legge sulla missiva. «Guardate alle finestre che potete vedere da casa vostra, magari sono in una di quelle». Nonostante l’impegno della polizia, nessuno riuscì mai a rintracciare il mittente delle lettere, tanto che cinque anni dopo i Broaddus vendette la casa a un prezzo molto più basso dell’acquisto. «La casa ti disprezza e l’Osservatore ha vinto», fu l’ultima lettera recapitata alla famiglia. Come per Mostro, la serie Netflix dovrebbe uscire nel 2024.