Dagospia condannata a risarcire Renzi: dovrà dargli 80 mila euro

«Dagospia è stata condannata a risarcire Renzi per una serie di articoli tra il 2015 e il 2019 per un totale di 80mila euro cui dovranno aggiungersi le spese legali. Come diciamo sempre noi: il tempo è galantuomo. Un successo professionale, una soddisfazione personale». Così Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva e avvocato commenta la condanna al risarcimento che Dagospia dovrà pagare a Matteo Renzi.

Condanna per Dagospia: previsto risarcimento a Matteo Renzi

«Una notizia da avvocato. Con il nostro studio BL abbiamo seguito le azioni civili di risarcimento proposte da Matteo Renzi. Oggi è arrivata una buona notizia della quale siamo contenti e per la quale ringrazio tutte le colleghe e i colleghi dello studio e in particolare modo il Prof. Pellegrini e gli avvocati Cesaroni e Seghi» scrive sulla sua pagina Facebook Bonifazi. Il riferimento è ad alcuni articoli che la testata avrebbe scritto su di Renzi tra il 2015 e il 2019.

Ora, arriva la condanna e il relativo risarcimento che arriverà all’ex Premier. Dagospia dovrà anche pagare le spese legali del processo.

Il risarcimento è di 80 mila euro

«Siamo anche stavolta in cima alle classifiche e la cosa mi stupisce molto perché si tratta di una semplice nuova edizione. Eppure continua a interessare. Pienone a Roma, pienone a Milano, oggi siamo a Torino, domani a Genova. Il libro continua a essere diffuso, ma nessuno di quelli che lo leggono mi querela. Come mai? Se ho detto bugie oppure ho diffamato qualcuno, perché non mi querelano?» aveva detto Renzi in merito alle querele presentate e alla riedizione del suo libro Il Mostro nella sua newsletter.

A quanto si apprende, Dagospia avrebbe pubblicato nel periodo in oggetto dei pezzi sull’ex Primo Ministro italiano e lui aveva sporto poi querela, ottenendo ragione poi in sede legale.