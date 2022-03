Daddy Yankee, si ritira la star del reggaeton: i 5 brani più famosi

Fulmine a ciel sereno nel mondo del reggaeton. Daddy Yankee, uno dei pilastri del genere, ha annunciato il ritiro dalla scena musicale a soli 45 anni. «Ho corso una maratona e finalmente vedo il traguardo», ha detto il cantante in un video su Youtube in cui ha ringraziato i fan. «Credete che io abbia dato vita al genere nel mondo, ma siete stati voi a darmi la chiave per renderlo il più grande sul pianeta». La carriera di Daddy Yankee, all’anagrafe Ramón Luis Ayala Rodríguez, non ha però detto l’ultima parola. Giovedì 24 marzo uscirà il suo decimo e ultimo album, Legendaddy, accompagnato anche da un tour. «Sarà un resoconto di tutte le mie influenze in carriera, dalla lotta alla festa passando per il romanticismo», ha detto l’artista.

Nel corso della sua lunga carriera, iniziata esattamente 30 anni fa nel 1992, “El Rey” Daddy Yankee ha venduto più di 30 milioni di dischi. Grazie allo scatenato ritmo latino è riuscito a portare le sue note al di fuori del Sud America, conquistando le classifiche di tutto il mondo. Fra gli ultimi successi si ricorda Despacito, il brano scritto e cantato con Luis Fonsi che ha collezionato record ovunque, restando in cima alla classifica di Billboard per 16 settimane consecutive. La Última Vuelta, tornata finale di concerti, partirà il 10 agosto da Portland per terminare in grande stile a Città del Messico il 10 dicembre. In attesa del nuovo album, ecco 5 brani che hanno segnato la carriera di Daddy Yankee.

Daddy Yankee, le 5 canzoni più famose della star del reggaeton

1. Gasolina (2004), dal barrio al successo internazionale

Daddy Yankee ha iniziato la sua carriera nei barrios portoricani, dove è nato nel 1977, muovendosi nelle in cui spesso è la criminalità a dominare la scena. «Dove siamo cresciuti, molti di noi volevano diventare spacciatori», ha detto El Rey nel video di addio. La sua carriera è decollata solo nel 2004 grazie all’album Barrio Fino contenente il singolo Gasolina del 2004. Da molti considerato il brano che ha introdotto il reggaeton sul palcoscenico internazionale, raggiunse la posizione numero 2 in Italia e oggi conta 65 milioni di visualizzazioni.

2. Impacto (2007), Daddy Yankee entra nel mondo di Grand Theft Auto

Forte della fama mondiale, Daddy Yankee nel 2008 ha prestato la sua voce anche a uno dei videogame più celebri di quel decennio. È infatti possibile sentirlo in Grand Theft Auto IV come speaker della stazione di San Juan Sounds dove si esibisce come dj per la radio reggaeton. Qui in riproduzione c’è il suo brano Impacto, uscito l’anno prima nell’album El Cartel: The Big Boss. Il remix con Fergie, ex Black Eyed Peas, ha raggiunto quasi 45 milioni di visualizzazioni su Youtube.

3. Despacito feat. Luis Fonsi (2017), il record su Youtube

È nel 2017 però che Daddy Yankee ha letteralmente invaso radio, piattaforme streaming e discoteche di tutto il mondo. Quell’anno infatti collaborò con il connazionale Luis Fonsi per il singolo Despacito, divenuto rapidamente un fenomeno globale. Attualmente il video conta 7,7 miliardi di visualizzazioni su Youtube ed è il brano musicale più ascoltato sulla piattaforma, secondo solo a Baby Shark come video più visto. Il singolo ha vinto il Grammy Awards come “Disco latino dell’anno” oltre ad altre nomination. Per Billboard si tratta del quinto miglior brano latino di tutti i tempi.

4. Con Calma feat. Katy Perry e Snow (2019), il featuring da quasi 2,5 miliardi di ascolti

Due miliardi e 500 milioni di visualizzazioni è invece il totale raggiunto da Con Calma, singolo che Daddy Yankee ha scritto nel 2019 assieme al cantante canadese Snow. Accanto alla versione classica, El Rey ha pubblicato una versione in cui ha coinvolto la popstar Katy Perry. Grazie al brano, Yankee è stato anche il primo cantante ispanico a esibirsi live al talk show americano The Late Late Show with James Corden. Fra i riconoscimenti anche il premio come “Miglior Video” agli MTV Video Music Awards.

5. China feat. Anuel AA, J Balvin, Karol G e Ozuna (2020), il Re con i suoi eredi

Chiudiamo questa speciale lista con uno degli ultimi successi di Daddy Yankee, China. Il singolo uscito nel 2020 vede El Rey al fianco delle nuove stelle del reggeaton. Si tratta dei connazionali Anuel AA e Ozuna e dei colombiani J Balvin e Karol G, fra gli artisti di genere più ascoltati su Spotify, Apple e Amazon Music. Il brano ha raggiunto in poco tempo il miliardo di visualizzazioni su Youtube, stazionando ora a 1,8 miliardi. L’ennesimo successo di Daddy Yankee che, con l’annuncio del suo ritiro, suona come un passaggio di consegne. El Rey abdica lasciando sulla scena eredi chiamati a proseguire la storia.