Il professore contro la Dad per gli studenti non vaccinati propone lo sciopero bianco

Non è certo un no Vax, e tiene a precisarlo, ma si è schierato apertamente contro la Dad per una parte dei suoi studenti non vaccinati. Saverio Mauro Tassi, 66 anni, insegna storia e filosofia al liceo scientifico Einstein di Milano. «Parlo da vaccinato in attesa della terza dose», ha spiegato il docente parlando all’Adnkronos. «L’obbligo degli studenti ad autodichiarare il proprio stato vaccinale è inaccettabile. È contrario ai principi elementari di pedagogia perché non sarebbe una dichiarazione spontanea, libera, ma obbligata, indotta. È un’altra misura che, insieme alla differenza di trattamento fra studenti vaccinati e non vaccinati, imposta per decreto per gestire i contagi, favorirà la conflittualità fra famiglie e fra studenti».

Sciopero bianco contro le discriminazioni tra studenti vaccinati e non

Il professore si rivolge quindi ai colleghi proponendo uno ‘sciopero bianco’ per dire no alla discriminazione tra studenti vaccinati e non. I primi potranno infatti rimanere in classe con due positivi mentre i secondi in quel caso dovranno andare in Dad. «Si obietta che gli studenti potrebbero contagiare gli adulti», ha aggiunto Tassi. «Ma sono gli adulti che hanno il dovere di non farsi contagiare. Non si può scaricare sugli studenti questa responsabilità. I rischi vanno contenuti in altro modo: con sanificatori dell’aria, con le mascherine, come abbiamo fatto nel nostro liceo. Non chiudendo in Dad i non vaccinati. È una scelta insensata».

Le difficoltà con la Dad

Rientrato in aula venerdì ha messo subito le cose in chiaro anche con un post su Facebook rivolto direttamente al dirigente scolastico e ai colleghi. «Come da circolari in oggetto, gli studenti di una delle mie classi da domani (oggi, ndr) saranno in parte in presenza e in parte in Dad, a seconda producano o meno il green pass rafforzato. In scienza e coscienza», sottolinea il docente, «ritengo che ciò mi costringerebbe a diventare strumento di discriminazione tra gli studenti, dal momento che sono fermamente convinto che la Dad fornisca un insegnamento di gran lunga inferiore rispetto alla didattica in presenza».

Per Tassi la Dad per i non vaccinati è una misura inutile

Tassi spiega che dal punto di vista sanitario il provvedimento stesso manchi di motivazioni dal momento che: «È più probabile che gli studenti si contagino e contagino stando a casa, e potendo uscire liberamente, piuttosto che venendo a scuola, in particolare nella nostra provvista di dispositivi di sanificazione dell’aria, tesi confermata da diversi studi internazionali e nazionali che hanno escluso che le scuole siano focolai pericolosi di coronavirus; a parte casi particolari di fragilità, il Covid, più che mai nella variante Omicron, non costituisce un pericolo per la salute dei nostri studenti, per i quali dunque il bilancio costi/benefici del vaccino non depone a favore dei secondi; il personale scolastico è adeguatamente vaccinato, è in grado di utilizzare i Dpi, è protetto anche dai sanificatori, quindi non corre rischi di contagio; i parenti degli studenti e chiunque altro possa venire in contatto ravvicinato con gli studenti possono proteggersi con la vaccinazione e i Dpi; in ogni caso, anche gli studenti vaccinati possono contagiare soggetti sprovveduti e la forse minore probabilità di contagio attivo da parte di vaccinati in regola non è comunque proporzionata alla discriminazione dei non vaccinati e dei vaccinati senza terza dose nella fruizione del diritto allo studio, e quindi non la giustifica». Il professore si appella quindi ai «valori costituzionali del diritto allo studio e dell’uguaglianza», e intende esercitare il suo «diritto all’obiezione di coscienza contro l’esecuzione di questo provvedimento, sospendendo lo svolgimento della programmazione didattica nelle mie materie e sostituendolo con una libera discussione sulla costituzionalità della norma di cui alle circolari citate con gli studenti in presenza e in Dad ogni qualvolta ci siano studenti obbligati alla Dad».