Da Grande, ospiti della nella nuova puntata in onda questa sera su Rai1

Alessandro Cattelan questa sera, 26 settembre 2021, torna per il secondo e ultimo appuntamento, Da Grande in onda in prima serata su Rai1 alle 21.25. Obiettivo del conduttore piemontese è cercare di recuperare i bassi ascolti della prima puntata con il suo show.

Da Grande, cosa sapere della nuova puntata del programma in onda su Rai1



In diretta dallo Studio Mecenate di Milano, canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance, approfondimenti daranno vita a due show che ci si aspetta siano di alto livello. Mattatore della serata Alessandro Cattelan che interagirà con tanti volti del mondo dello spettacolo per riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità.

Da Grande, cosa non ha funzionato nel primo appuntamento

Secondo l’ex conduttore di X Factor, intervistato a Radio Deejay, a penalizzare principalmente il debutto del suo show la finale di pallavolo maschile. «Grazie a tutti quelli che hanno visto la prima puntata di Da Grande e che ci stanno scrivendo – Ha commentato Cattelan – Noi siamo molto contenti di ciò che abbiamo fatto. Abbiamo un po’ rosicato per l’Italia: la pallavolo ci ha un po’ segato le gambe, ma cosa devi fare? In questi casi devi mettere l’orgoglio italiano davanti a tutto. Io sono un grande tifoso della pallavolo italiana, quindi sono anche un po’ contento contro il mio stesso interesse di quello che hanno fatto».

Da Grande, gli ospiti della seconda puntata: Elodie, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi



Nel programma di Alessandro Cattelan spazio alla cantante, e prossima conduttrice delle Iene, Elodie. Tra gli ospiti anche un’altra cantante, attrice e conduttrice televisiva Serena Rossi. Per rimanere nel mondo delle sette note ospite dell’ultima puntata di Da Grande spazio al giovanissimo Sangiovanni. Per il mondo della comicità ci sarà Lillo, mentre il mondo dello sport sarà rappresentato dai due campioni olimpici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Ospiti dell’ultima puntata anche Bella Thorne e Benji Mascolo.