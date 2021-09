Da Grande, chi è Alessandro Cattelan, carriera e vita privata del conduttore dello show in onda questa, 19 settembre 2021, su Rai1

Tutto pronto per il debutto sulla televisione pubblica di Alessandro Cattelan con il programma Da Grande. Due appuntamenti, il primo questa sera 19 settembre alle 21.25 su Rai1 e il secondo stessa ora, il 26 settembre.

Da Grande, lo show di Cattelan su Rai1 cosa aspettarci nella prima serata

In diretta dallo Studio Mecenate di Milano, canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance, approfondimenti daranno vita a due show che ci si aspetta siano di alto livello. Mattatore della serata Alessandro Cattelan che interagirà con tanti volti del mondo dello spettacolo per riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità. Nella prima puntata saranno presenti volti noti dello spettacolo: Luca Argentero, Antonella Clerici, Carlo Conti e Paolo Bonolis. Insieme a loro anche Marco Mengoni, i ragazzi de Il Volo, Elodie e uno dei più giovani artisti italiani, Blanco.

“Sono molto felice della squadra #Rai: è un ambiente nuovo che mi ha accolto benissimo, non appena entrati in studio mi sono sentito a casa.#DaGrande sarà una festa tra amici in diretta con tanti ospiti”. @alecattelan Il 19 e 26 settembre su @RaiUno ➡️ https://t.co/8ZJ5Vq0wBe pic.twitter.com/cXPSvXlA4Z — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 17, 2021

Alessandro Cattelan, biografia e vita privata

Nato l’11 maggio del 1980 a Tortona, in provincia di Alessandria, Alessandro Cattelan esordì giovanissimo in televisione. Era il 1987 e fu uno dei componenti della giuria nel voto delle canzoni della 30esima edizione dello Zecchino d’Oro. Nel 2001 iniziò la conduzione sul canale musicale VIVA con la trasmissione Viv.it, divenuta Play It nel 2002 a seguito della trasformazione del canale in All Music.

Nel 2004 passò a MTV dove fu anche conduttore del popolare programma Total Request Live. Nel 2006 iniziò a collaborare anche con Le Iene. Nel 2009 la collaborazione con Quelli che il calcio. Dal 2011 al 2020 Cattelan è stato conduttore di X Factor, ora sostituito da Ludovico Tersigni. Mentre, sempre in Sky, dal 2014 fino al 2020 ha condotto e curato il talk show E poi c’è Cattelan (#EPCC)

Oltre alla carriera televisiva, il conduttore ha lavorato in radio (attualmente collabora con Radio Deejay) e ha anche pubblicato due libri e un racconto per bambini Emma libera tutti!, ispirato dalle favole raccontate da sua figlia Nina.

Collezionista di giochi vintage nonché grande tifoso dell’Inter e appassionato di pallone. Vanta una breve carriera calcistica come difensore centrale, dipanatasi unicamente nelle divisioni dilettantistiche. Dopo un periodo di inattività, tornò in campo il 2017 con il HSL Derthona e il 2018 con il club sammarinese La Fiorita, con il quale disputò il preliminare di Champions League contro il Lincoln Red Imps.

Il conduttore è sposato con Ludovica Sauer e ha due figlie Nina (2012) ed Olivia (2016).