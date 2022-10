Cybersicurezza, la ricetta di Giuseppe Mocerino presidente di Netgroup

Il cybercrimine è ormai un illecito più redditizio del narcotraffico. Queste è una delle evidenze emerse dalla recente assemblea generale dell’Interpol che si è tenuta nei giorni scorsi a Nuova Delhi. Un click su dieci è verso siti malevoli, una percentuale che può sembrare minima ma che in realtà è in grado di generare effetti devastanti se pensiamo alla rapidità e alla quantità delle interconnessioni che corrono in Rete. È una lotta continua quella che si combatte sui ring cibernetici. In questa vera e propria guerra di trincea non bisogna però considerare solo l’aspetto tecnologico ma, da qualche anno, anche la variabile umana. Se da una parte, infatti, lo smart working, l’IOT, il Cloud hanno portato una serie di innegabili vantaggi pratici, dall’altra parte si sono ampliate le superfici per gli attacchi informatici. A una crescita di innovazione, quindi, corrisponde l’altrettanto rapida esigenza di elevare le capacità di protezione in sistemi sempre più distribuiti e meno centralizzati.

Mocerino, presidente di Netgroup: «Un crimine informatico non dipende mai da un problema tecnologico ma da un problema di approccio alla gestione dei dispositivi»

Alla base c’è la consapevolezza del rischio, che deve aumentare anche e soprattutto tra gli addetti ai lavori. E questo lo dice chi, della sicurezza informatica ne fa il proprio core business. Nel suo intervento in occasione del Digital Italy Summit 2022 – importante forum di confronto tra imprese, governo, PA e università – Giuseppe Mocerino, Presidente di Netgroup, multinazionale italiana specializzata in soluzioni IT che opera in particolare nell’ambito della cybersecurity, ha sottolineato che «un crimine informatico non dipende mai da un problema tecnologico ma da un problema di approccio alla gestione dei dispositivi. Non è un caso, infatti che in molte realtà della Pubblica Amministrazione l’accesso alle aree riservate sia controllato dalle forze armate». In questo contesto, in cui le innovazioni si rincorrono quotidianamente, non va infatti sottovalutata la sicurezza fisica della custodia dei dati. Molti crimini informatici si sono verificati a seguito di introduzione di personale non autorizzato in ambienti sensibili. «La lotta al cyber crimine non deve pertanto essere sostenuta solo in Rete», continua Mocerino, «è opportuno che sia aggiornato il codice di procedura penale, per fare in modo che i criminali informatici siano realmente puniti, e che sia istituito un fondo di ricerca al fine di favorire gli investimenti in nuovi strumenti e formazione. Il mio auspicio», conclude il Presidente di Netgroup, «è che si adottino anche diverse strategie militari di difesa per i cyber attacchi, attraverso squadre altamente specializzate e pronte a intervenire in caso di necessità».

In Italia mancano 100 mila risorse da impiegare nel settore della cybersecurity

Un monito chiaro, che si accorpa a quelli di Roberto Baldoni, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha più volte ribadito la mancanza in Italia di almeno 100 mila risorse da impiegare nel settore della cybersecurity. Un vero e proprio esercito di difesa che però dovrà essere supportato anche dal fattore umano, cioè dalla consapevolezza del rischio che player come Netgroup stanno contribuendo a divulgare tra i propri stakeholder. Tutti gli attori coinvolti in questo importante asset strategico dovranno agire in sinergia, con competenza e sensibilità. La tecnologia è un punto di partenza che può funzionare solo se si mette al primo posto l’uomo che, nel bene o nel male, è sempre l’elemento più vulnerabile.