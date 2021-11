Ultima chiamata per le grandi offerte online, è tempo di Cyber Monday. Oggi si concludono i saldi del Black Friday su tutto il settore hi-tech. Dai computer ai dispositivi mobile come smartphone e tablet, senza dimenticare gli accessori, Amazon offre centinaia di prodotti a prezzo ribassato. Ecco una guida per districarsi facilmente e tenere d’occhio le proposte imperdibili.

Cyber Monday, le 10 migliori offerte hi-tech online su Amazon

Sony Bravia OLED KE-55A8P, colori nitidi e immagini fluide

Cinquantacinque pollici, qualità video 4K Ultra HD su schermo OLED e un processore X1 Ultimate capace di rendere i colori nitidi e realistici. Il Sony Bravia OLED KE-55A8P rappresenta un’eccellente smart tv grazie al supporto all’assistente vocale di Google con cui accedere a migliaia di contenuti tramite l’uso della voce. L’Acoustic Surface Audio crea il suono tramite le vibrazioni del pannello situato dietro lo schermo, emettendo le onde dal punto in cui si svolge l’azione. Il prezzo è di 1199 euro invece di 1399.

Huawei MateBook X Pro, ogni componente è personalizzabile

Cinquecento euro di sconto, ossia il 26 per cento sul prezzo di listino, costituiscono la ragione principale per acquistare un pc Huawei MateBook X Pro. A livello tecnico presenta un processore Intel i7 di 11esima generazione, 16 gigabyte di memoria Ram e uno spazio di archiviazione SSD da 1 Terabyte. Leggero e personalizzabile in termini di memoria fissa e chip, vanta una batteria da 56 Wh di lunga durata che garantisce 11 ore di lavoro con una sola ricarica. Il prezzo è di 1399 euro al posto dei canonici 1899.

Per accendere il Huawei MateBook X Pro basta la tua impronta digitale e grazie alla camera nascosta, non devi mai preoccuparti per la tua privacy.​ Acquistalo entro il 31/05 e ricevi in regalo Huawei Display 23.8", Huawei Backpack e il Bluetooth Mouse: https://t.co/wZHyxpjy71 pic.twitter.com/V6yfijfWaW — Huawei Mobile Italia (@HuaweiMobileIT) May 18, 2021

Philips Audio B6405/10, sul divano come al cinema

Molti televisori richiedono l’ausilio di una soundbar per offrire un suono dettagliato e profondo durante la riproduzione video. Fra i migliori accessori disponibili in occasione della settimana del Black Friday, merita una menzione speciale la Philips Audio B6405/10. Con un profilo di soli 35 millimetri e dotata di subwoofer wireless, è ideale per i televisori con piedistallo basso e un posizionamento flessibile. Il dispositivo si collega tramite HDMI ARC e consente di controllare il volume con lo stesso telecomando della tv. Il prezzo è di 119,99 euro al posto di 249,99 con un risparmio del 52 per cento sul prezzo di listino.

MacBook Air M1, il lusso dei prodotti Apple

Fra i prodotti scontati per il Cyber Monday non poteva mancare Apple. La casa di Cupertino, su Amazon, presenta il Macbook Air con processore M1 a 969 euro invece dei classici 1159, con un risparmio del 16 per cento. Il chip, realizzato da Apple in sostituzione degli Intel, migliora sensibilmente la produttività della CPU e del machine learning, mentre la batteria consente 18 ore di utilizzo senza bisogno di fonti esterne. Fra le altre caratteristiche uno schermo da 13 pollici, la Ram da 8 Gb e uno spazio di archiviazione SSD da 256 Gb. Disponibile in sconto anche la versione da 512 Gb al prezzo di 1209 euro.

MSI Oculux NXG253R, la tv ideale per i gamer

Gli amanti dei videogiochi sono sempre attenti alla qualità del prodotto anche al di fuori delle console. I nuovi titoli, sempre più evoluti in termini di meccanica e grafica, necessitano di strumenti video di qualità per i quali vale la pena spendere qualche euro in più. In occasione del Cyber Monday, su Amazon è disponibile a prezzo ribassato il monitor da gaming MSI Oculux NXG253R. Con uno schermo da 24 pollici Full HD e una frequenza da 360 Hz, garantisce un tempo di risposta nella resa video di un solo millisecondo e una grande accuratezza nei colori delle immagini. Il prezzo è di 679,90 euro invece di 999, con un risparmio del 32 per cento.

LEGGI ANCHE: Black Friday da gamer

Echo Dot (4a generazione), il mondo a portata di voce

La domotica smart rappresenta una delle comodità migliori della nuova tecnologia. A capo del movimento c’è indubbiamente il prodotto Amazon Echo Dot, cui ultima uscita è la quarta generazione. L’altoparlante intelligente è disponibile a prezzo scontato su Amazon sia per la versione con l’orologio (39,99 euro invece di 69,99) sia per quella standard con il solo supporto ad Alexa (24,99 euro al posto di 59,99). L’audio consente qualità massima sia nella riproduzione della musica sia nella risposta alle domande, dalla lettura delle ultime notizie alle previsioni del tempo.

Apple Watch Serie 6, fitness e telefono in un solo device

Grande occasione anche per quanto riguarda lo smartwatch di Apple. Su Amazon è disponibile infatti l’Apple Watch Serie 6 da 40 millimetri con Gps e dati cellulare a 449 euro invece dei canonici 539 (nessuno sconto invece per la versione da 44 millimetri, disponibile al prezzo standard di 569 euro). Il display Retina è più luminoso alla luce del sole, anche quando il polso è abbassato, mentre le opzioni più interessanti sono le misure del battito cardiaco e dei livelli di ossigeno durante le sessioni di allenamento. Resistente all’acqua e al sudore, è perfetto per corse, biciclettate e nuotate in piscina.

iRobot Roomba 692, pulizia a prezzo scontato

Trent’anni di esperienza nel campo della robotica hanno piazzato di diritto iRobot fra le aziende di robot domestici più importanti del mondo. L’ultimo prodotto dell’azienda è il Roomba 692, dotato di un sistema di pulizia in tre opzioni che catturano sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti. Compatibile con Alexa e Google Assistant, è facilmente comandabile tramite un’app sullo smartphone e si integra alla perfezione con i dispositivi smart della casa. Inoltre la navigazione iAdapt consente all’aiutante di casa di pulire sotto e dietro ai mobili negli spazi angusti e lungo i bordi delle pareti.

Walking off that turkey? Start your #Roomba from anywhere and come home to clean.​ https://t.co/fMSbHN4uSG pic.twitter.com/NsunlK3yJa — iRobot (@iRobot) November 26, 2021

Fire Tv Stick 4K Max, così ogni tv diventa intelligente

In un mondo sempre più in mano alle piattaforme streaming, una smart tv è essenziale per non perdersi nessun contenuto. Se non avete intenzione di acquistare un nuovo televisore e avete dei buoni prodotti in casa, una Fire tv Stick è ciò che vi occorre. Su Amazon, in occasione del Cyber Monday, è disponibile la versione 4K Max con Wi-Fi 6 e comandi vocali di Alexa. In aggiunta a una tv 4K, offre il massimo della qualità Ultra HD alle immagini con supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos. Il prezzo è di soli 38,99 euro invece dei canonici 64,99, con un risparmio del 40 per cento.

Oral B Smart 4500, spazzolino hi-tech

Chiudiamo con un accessorio per la cura e l’igiene personale. Su Amazon è impossibile perdere lo spazzolino elettrico Oral B Smart 4 4500, disponibile a soli 49,99 euro invece dei canonici 134,90 con un risparmio che supera il 60 per cento. Grazie alle 3 modalità di funzionamento e alla doppia testina, consente un’azione sbiancante dei denti eccellente con una rimozione totale della placca. È presente anche un sensore che avverte se la pressione esercitata sulle gengive è troppo forte e rischia di cagionare danni. Ottima anche la batteria, la cui longevità raggiunge le 2 settimane con una sola ricarica.