Cyber Monday 2022, dal gaming agli smartphone: le migliori offerte online

La settimana del Black Friday 2022 sta per finire. C’è però ancora tempo per gli ultimi acquisti, soprattutto nel settore hi-tech. Oggi 28 novembre è infatti il Cyber Monday, 24 ore di sconti e offerte che si incentrano esclusivamente sulla tecnologia, dall’informatica ai videogiochi passando per la telefonia. In prima linea c’è indubbiamente Amazon, con centinaia di prodotti a prezzo ribassato disponibili online. Non mancano però le proposte delle grandi catene come Unieuro, Euronics o Mediaworld, senza dimenticare PlayStation. Ecco una guida con le migliori occasioni in Rete da non farsi scappare per fare – o farsi – un regalo di Natale con qualche settimana di anticipo.

Cyber Monday 2022, le migliori offerte online del 28 novembre

1. E-reader Kindle Paperwhite Signature Edition, il top per leggere in digitale

C’è chi ama sfogliare le pagine di un libro cartaceo, ma c’è anche chi preferisce la praticità e la comodità di un e-reader digitale. In questo caso, Amazon presenta a prezzo vantaggioso la Signature Edition del Kindle Paperwhite 2021. Oltre al sistema di illuminazione regolabile sia manualmente sia automaticamente in base alle proprie esigenze, questa variante “potenziata” del device offre grandi vantaggi. Ben 32 Gb di memoria per una vera libreria virtuale, presenta sensore di rilevamento ambientale e comoda ricarica wireless. Circa 10 settimane di autonomia consentono di leggere interi volumi senza doversi mai fermare. Il prezzo è di 169.99 invece dei canonici 189.99 grazie a uno sconto dell’11 per cento.

2. Spazzolino elettrico Oral B IO 10, al Cyber Monday anche l’igiene personale

L’alta tecnologia e i dispositivi smart non riguardano più soltanto domotica, telefonia o informatica. Da anni l’hi-tech è entrato in più mondi, tra cui anche la cura della persona. È il caso di Oral-B IO 10, lo spazzolino elettrico di nuova generazione dell’azienda statunitense per l’igiene orale. Il device unisce pulizia profonda e meticolosa all’interfaccia visiva che comunica in tempo reale l’andamento del lavaggio. L’IA monitora la superficie dei denti a 360 gradi, guidando così la mano per ottenere un risultato migliore. Vanta ben sette modalità di pulizia, con opzioni per denti sensibili, protezione delle gengive e sbiancamento. Grazie a uno sconto del 40 per cento, costa 299 euro invece dei tradizionali 499.99.

3. Horizon e The Last of Us, il Cyber Monday secondo PlayStation

Le offerte del Cyber Monday non potevano dimenticare poi il mondo videoludico. In particolare Sony presenta numerosissime offerte sul sito ufficiale di PlayStation, con decine di titoli a prezzo scontato. È il caso di The Last of Us – Parte I, remake per Ps5 del cult Naughty Dog del 2013 disponibile a 59.99 invece di 79.99. Imperdibili anche Horizon Forbidden West a 49.59 euro con risparmio del 58 per cento e versione di prova di cinque ore gratuita e Gotham Knights a 44.99 invece di 74.99. Ottima l’offerta per l’abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi a 89.99 invece di 119.99.

4. Amazon Echo Show 5 di seconda generazione, il device per controllare la propria casa

Durante la settimana del Black Friday e in particolare per il Cyber Monday, è possibile acquistare numerosi device di Amazon a prezzo vantaggioso. Oltre al tradizionale Echo Dot con supporto ad Alexa, eccellente è anche l’Echo Show 5 di seconda generazione, sbarcato online nel 2021. Il display intelligente del colosso di Jeff Bezos controllabile con la voce integra il supporto all’IA di Amazon e permette di ricevere in tempo reale informazioni su meteo, promemoria e sveglie. Oltre allo schermo da 5 pollici e altoparlante potente, vanta una telecamera da 2 Megapixel per le videochiamate. Il prezzo è di 34.99 euro invece di 84.99 con sconto addirittura del 59 per cento.

5. Smartphone Google Pixel 6A, fra i top della telefonia

Nessuno sconto per il nuovissimo Google Pixel 7, che su Amazon è acquistabile al tradizionale prezzo di 643 euro per la versione da 128 Gb. Chi però non punta esclusivamente alla novità potrebbe accontentarsi della versione 6A, dai più ritenuta la migliore della sua fascia di prezzo. Schermo da 6.1 pollici, presenta pannello OLED con luminosità regolabile anche in caso di sole intenso. Il chip Tensor, prodotto dalla stessa Google, permette prestazioni elevate e supporto alle nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale. Pur non avendo doppia fotocamera, garantisce scatti di qualità in ogni condizione con piccoli difetti solo al buio. Il prezzo sul sito ufficiale di Google è di 459 euro invece di 558.

6. Chromebook Lenovo IdeaPad 3, alte prestazioni a prezzo economico

Il Cyber Monday è anche il giorno ideale per acquistare un buon pc a poco prezzo. Spulciando l’offerta di Amazon ci si imbatte nel Chromebook Lenovo IdeaPad 3, disponibile con il 37 per cento di sconto. Vanta un processore Intel Celeron N4020, memoria Ram da 8 Gb e spazio di archiviazione pari a 64 Gb. La risoluzione Full HD rende il display da 14 pollici ottimo per lavoro ma anche per gustarsi una serie tv o un film online, garantita dalla scheda grafica Intel UHD 600 integrata. Il prezzo è di 219 euro invece dei tradizionali 349. È disponibile anche la versione da 11.6 pollici con 54 per cento di sconto rispetto a 114 euro.

7. Speaker Sonos One, l’altoparlante ideale per domotica e feste outdoor

Fra le migliori offerte per il Cyber Monday è il caso di prendere in considerazione lo speaker Sonos One. Giunto alla seconda generazione, garantisce prestazioni audio eccellenti per ascoltare musica o cinema. Si collega facilmente in wireless agli altri device del Sonos Home Sound System per riprodurre il file in tutte le stanze. Con il supporto ad Alexa e Google Assistant, permette funzioni di domotica per controllare tutti i dispoisitivi smart della propria abitazione soltanto con la voce. Ben resistente all’umidità, è anche ideale per organizzare feste in giardino. Il prezzo, sia per la versione bianca sia nera, è di 179 euro invece di 229.

8. Echo Buds di seconda generazione, gli auricolari di Amazon a metà prezzo

Un recente studio ha consigliato le cuffie con cancellazione attiva del rumore per evitare un volume troppo alto e di conseguenza danni all’udito. In tal caso, grazie al Cyber Monday, è possibile trovare a metà prezzo gli auricolari Echo Buds di Amazon di seconda generazione. Disponibili a 59.99 euro invece di 119.99, sono comodi e compatti e vantano tenuta ideale anche durante l’allenamento. L’autonomia si assesta intorno alle cinque ore con ogni ricarica, che in soli 15 minuti garantisce due ulteriori ore di ascolto. Il supporto al comando vocale di Alexa permette di usarle con il solo utilizzo della propria voce.

9. Hisense 40AE5600FA Smart TV, l’occasione per chi si accontenta del Full HD

Siamo abituati ormai a vederne la pubblicità sui cartelloni degli stadi del Mondiale di Qatar 2022, ma Hisense offre ottimi prodotti anche per il Cyber Monday. Su Amazon è disponibile con il 40 per cento di sconto la Smart Tv 40AE5600FA da 32 pollici al prezzo di 149.15 euro invece di 249. Spazio anche per la versione da 40 pollici al prezzo di 234.99 euro invece di 279, con solo il 16 per cento di sconto. Sebbene la risoluzione sia Full HD e non 4K, è un’ottima offerta per spendere poco e avere buone prestazioni. Vanta infatti il supporto ai comandi vocali, il WiFi integrato e un audio DTS Studio sound con supporto Bluetooh.

10. Macchina da caffè DeLonghi Perfetto Magnifica S, Cyber Monday al sapor di caffè

Ultima, a non meno interessante, la proposta di DeLonghi. Su Amazon è possibile acquistare la macchina da caffè Perfetto Magnifica S con il 42 per cento di sconto (299.99 euro invece di 520). È possibile utilizzarla sia con polvere sia con chicchi grazie a macinatura regolabile su 13 livelli. Presenta anche una manopola per selezionare l’intensità dell’aroma e attivare l’opzione che passa dal caffè espresso al cappuccino. Per il Cyber Monday è possibile anche ricevere in regalo un set di bicchieri in vetro a doppia parete per gustare il proprio caffè.