Meloni, Salvini e il vaudeville del macabro

Che le bare spariscano prima del nostro arrivo. Non vorrai che associno i morti con noi? Le bare spariscono, sostituite dai bari. Piovono peluche sul corteo ministeriale. A ricordare i bambini che continuano a piovere dal mare. Consiglio dei sinistri. Ma come si fa a svergognarli se per loro: la vergogna, questa sconosciuta. Han fretta d’andar via, vanno a far festa (la festa, ai figli della disperazione, l’han fatta gli scafisti, mica chi non ha avuto pietà alcuna). Cantano chi ha cantato gli ultimi, i diversi, gli scartati. Cantano proprio la sua canzone. E il palindromo è una richiesta proprio a lei: “Al lenir, amara Marinella”. Tetro dell’assunto. Teatro dell’assurdo. Si pensava al peggio. Ma non così tanto oltre. Ma non che avrebbero messo in scena un vaudeville del macabro.

Polemiche per il video che mostra Giorgia #Meloni e Matteo #Salvini, durante la festa a sorpresa per i 50 anni del segretario della #Lega, esibirsi al karaoke con 'La canzone di Marinella', dopo essere rientrati dal Cdm di Cutro. Il #PD: "Imbarazzanti. Disumanità e cinismo" pic.twitter.com/obqJWyITjv — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) March 11, 2023