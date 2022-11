Custoza, veterinaria di 25 anni morta schiacciata dalla mucca che stava visitando

Custoza, una veterinaria sta effettuando una visita a una mucca in un’azienda agricola. La 25enne è morta schiacciata dall’animale. È quanto è accaduto a Chiara Santoli in un allevamento del paese nel Veronese. L’incidente è avvenuto alle 10 di oggi, 3 novembre. La giovane, originaria di Rovereto, si era laureata a Padova e poi si era trasferita a Verona. Infatti, lavorava presso uno studio veterinario a Valpolicella.

Custoza, veterinaria morta schiacciata dall’animale

La ragazza è morta mentre stava visitando l’animale. Infatti, l’animale l’ha schiacciata, non dandole possibilità di fuga. I traumi fisici provocati le avrebbero causato una morte sul colpo secondo la ricostruzione degli inquirenti avvenuta sul posto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Stazione di Sommacampagna e agli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera. La 25enne stava frequentando un tirocinio dopo l’esame di Stato e l’iscrizione all’Albo dei Veterinari della provincia di Trento.

Quando i soccorsi sono arrivati, hanno trovato la donna schiacciata tra la ringhiera e il box della stalla. A quanto si apprende, il movimento dell’animale sarebbe stato improvviso, tanto che la ragazza non avrebbe potuto correre ai ripari. I sanitari del Suem 118, arrivati con l’elicottero di Verona Emergenza, hanno potuto solo constatare il decesso.

Le dinamiche dell’incidente

Al momento, le dinamiche dell’incidente ipotizzate sono queste. Non si sa, però, perché l’animale avrebbe avuto questo scatto improvviso. La ragazza era alle prime esperienze di lavoro.

«Il nostro lavoro viene fatto con passione e sentimento, ci carichiamo dei dolori degli animali e dei proprietari sostenendo gli uni e gli altri e spesso ci viene detto alla fine di una visita come è stato bravo il pet di turno, ma quasi mai come siamo stati bravi noi a fare prelievi di sangue ad animali svegli con microvene e spesso in condizioni non ideali. Tutto questo per dire che soffro per Chiara e la sua famiglia e soffro per tutti quei colleghi che hanno subito gravi danni per via di animali o lottano con una depressione causata colpa del carico emotivo del lavoro» scrive una veterinaria su Facebook.