Curzio Stirpe morto a 71 anni: Frosinone calcio in lutto

Lutto improvviso per il Frosinone calcio, è morto a 71 anni Curzio Stirpe, fratello del presidente del club ovvero il dottor Maurizio Stirpe. Curzio era un grande tifoso della squadra e aveva ereditato la passione per il calcio dal padre Benito. Oltre ad essere un simbolo per l’organizzazione societaria, Curzio Stirpe era sempre stato presente nelle decisioni del club negli ultimi anni.

Un tremendo lutto ha colpito l’intera Famiglia del Frosinone Calcio: è venuto a mancare improvvisamente l’ingegner Curzio Stirpe, fratello del presidente del Club giallazzurro Maurizio Stirpe ➡️ https://t.co/AdAbao5DVp pic.twitter.com/DyJG9RUAgJ — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) April 27, 2023

Chi era Curzio Stirpe

Curzio Stirpe stava completando il secondo mandato come presidente della sezione Progettazione Materiali e Impianti di Unindustria, ovvero l’Unione degli Industriali e delle imprese delle città di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Inoltre, ricopriva il ruolo di presidente e amministratore delegato di Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali SpA ed era presidente della Stirpe Finanziaria Immobiliare Srl. L’uomo è morto nella notte a causa di un malore improvviso e purtroppo non è stato possibile salvarlo. Era il fratello di Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria e presidente del Frosinone calcio. Curzio Stirpe lascia la moglie e le sue tre figlie, Alessandra, Annalisa e Benedetta. Il Frosinone calcio, squadra da lui amata e seguita, è in lutto e si è stretta intorno alla famiglia dell’imprenditore.

L’amore per il Frosinone calcio e l’ultima partita in tribuna

Curzio Stirpe era un tifosissimo del Frosinone calcio. Infatti, aveva seguito in prima persona i lavori per la costruzione del nuovo stadio del club e aveva intitolato lo stadio al padre, Benito Stirpe. Inoltre, prendeva parte attivamente alle decisioni del club e del fratello Maurizio. Chi lo conosceva lo descriveva come una persona dotata di grande attenzione. Seguiva spesso la squadra allo stadio, sia in casa che in trasferta. Non a caso, domenica scorsa era in tribuna per guardare il suo club del cuore nella delicata partita promozione contro il Sudtirol. I funerali di Curzio Stirpe si terranno domani 28 aprile alle ore 16 nella Chiesa San Pietro Apostolo di Torrice.