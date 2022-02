Amos Mosaner e Stefania Costantini: con chi sono fidanzati i campioni di curling

Stefania Costantini e Amos Mosaner sono la coppia d’oro del curling. Compagni nello sport, non lo sono però nella vita. I due campioni olimpici a Pechino 2022 infatti sono felicemente fidanzati: la 22enne nata a Pieve di Cadore e poi trasferitasi a Cortina d’Ampezzo è fidanzata da anni con Domenico Della Santa, giocatore di hockey, mentre il 26enne trentino di Cembra con una collega di curling, la 24enne Alice Cobelli.

Chi è il fidanzato di Stefania Costantini

Stefania Costantini ha due fratelli entrambi sportivi: uno gioca a hockey e l’altro proprio a curling. Fin da piccola si è appassionata a questo sport nato in Scozia (e che in Italia ha solo 333 tesserati e 28 società), prendendosi un anno sabbatico dopo il diploma. Fino a poco prima di partire per Pechino, in attesa di entrare ufficialmente nelle Fiamme Oro, Stefania lavorava in un negozio di abbigliamento. Il suo prossimo obiettivo, forte dello storico risultato alle Olimpiadi, è quello di sposarsi con Domenico Dalla Santa giocatore di hockey nel Fassa.

Chi è la fidanzata di Amos Mosaner

Stefania Costantini ha cominciato a fare coppia con Amos Mosaner, atleta dell’aeronautica militare alla sua seconda Olimpiade, nel 2018 in un torneo Usa. Il primo vero appuntamento importante per la coppia è stato però il Mondiale di Aberdeen del 2021, in cui sono arrivati terzi nel round robin e hanno chiuso al quinto posto qualificandosi per Pechino 2022. Prima di fare coppia con Stefania Costantini, Amos Mosaner gareggiava insieme con la sua fidanzata Alice Cobelli, campionessa italiana nel misto nel 2019 e 2020. Proprio con lei, Mosaner ha debuttato nel doppio misto: «Mi ci sono avvicinato tre anni fa, giocavo con la mia compagna, ho disputato anche un mondiale», aveva raccontato a Olimpics.com lo scorso dicembre. «È quasi un altro sport (rispetto a quello a squadre, ndr), ci sono regole diverse. Per dire, io spazzo quasi di più nel doppio misto, perché, oltre le tre stone che tiro, devo spazzarmi anche le due che lancia la mia compagna. Il doubles mixed è fisicamente più impegnativo».