La Nato e l’ennesimo tradimento del popolo curdo

Le loro ultime grandi battaglie sono state fatte per fermare l’avanzata dell’Isis in Siria e in parte anche in Iraq. Hanno riportato vittorie storiche e simboliche, come quella di Kobane, nel 2015, fino alla cacciata degli jihadisti dalla roccaforte di Raqqa. Partecipando anche all’assedio di Mosul, nel 2016, insieme all’esercito di Baghdad. Ma tutto questo non è bastato ai curdi per avere uno scudo protettivo da parte dell’Occidente. Nessun riconoscimento, zero gratitudine.

La battaglia contro il sedicente Stato islamico

Appena è cessata l’emergenza del sedicente Stato islamico, sconfitto militarmente anche grazie all’azione degli uomini e delle donne curde, questo popolo è stato abbandonato per l’ennesima volta al suo destino. Dopo aver preso il controllo del Rojava, nel nord-est della Siria – regione autonoma de facto ed esperimento politico laico, multi-etnico e multi-religioso – i peshmerga curdi salutati come eroi hanno iniziato a subire gli attacchi dell’esercito di Ankara, che li considera da sempre dei terroristi. E punta a eliminare qualsiasi loro ambizione indipendentista. La guerra si trascina ormai da anni, strisciante, nel silenzio internazionale. L’ultimo tradimento è arrivato con l’accordo di Svezia e Finlandia con la Turchia. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha ottenuto quel che voleva: l’estradizione di rifugiati politici curdi in cambio del suo placet sull’ingresso dei due Paesi nella Nato.

Il tradimento di Trump in Siria

La vicenda, nonostante tutto, non sorprende. Già nel 2019 l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva compiuto il passo decisivo, decidendo di abbandonare definitivamente la Siria in nome del ritiro delle truppe statunitensi dagli scenari bellici. Una mossa che ha di fatto dato il via libera agli attacchi di Erdogan, il quale ha rivendicato la necessità di un territorio cuscinetto tra la Turchia e il Rojava, visto come un possibile incubatore dell’indipendenza curda. In realtà il governo curdo è intenzionato a sottrarre i territori alla minoranza etnica. Il progetto di Erdogan non è un mistero: reprimere il popolo curdo, come testimonia il comportamento assunto nei confronti dell’Hdp, il partito che rappresenta le sue istanze e che, nonostante arresti eccellenti come quello del leader Selhattin Demirtas, alle elezioni del 2018 era riuscito a conquistare un significativo 10 per cento.

Il sogno mai realizzato di un Grande Kurdistan

Per inquadrare la questione occorre fornire una cornice storica. Il popolo curdo, diviso tra Iraq, Siria, Turchia e Iran, da sempre lotta per costruire “grande Kurdistan”. Obiettivo che però è rimasto un sogno. A partire dal 1923 quando a Losanna le grandi potenze non diedero seguito al trattato, siglato tre anni prima, che gettava le basi per la creazione di una nazione autonoma. Da allora il popolo senza Stato – 34-40 milioni di persone – cerca di ottenere l’indipendenza. L’ultimo tentativo risale al 2017, anno del referendum sul Kurdistan iracheno. L’unico effetto però fu provocare le reazioni non solo di Baghdad, ma anche di Iran e Turchia. Pure l’Europa e gli Stati Uniti fecero mancare il loro appoggio. Ma il conflitto a maggiore intensità si è consumato in Turchia, tra l’esercito di Ankara e il Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan di ispirazione marxista, considerato un gruppo terroristico anche dagli Stati Uniti e dall’Unione europea. il fondatore Abdullah Öcalan nel 1999, mentre era in Kenya, fu arrestato dalle forze di sicurezza turche. Da allora si trova in carcere dove sta scontando l’ergastolo.