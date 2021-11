Cuori, stasera su Rai 1: Neva Leoni, carriera, vita privata e social dell’attrice

Dopo gli ottimi ascolti della scorsa puntata, che lo hanno portato a stravincere contro Joker con uno share del 21.2 per cento e una media di spettatori pari a oltre 4 milioni, Cuori ritorna con la penultima puntata, in onda questa sera, domenica 21 novembre 2021, alle 21.25 su Rai 1. Proseguono le avvincenti avventure dei medici dell’ospedale Le Molinette di Torino, divisi tra drammi sentimentali e sfide professionali.

Cuori: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25

Cuori: il cast

Nel cast di Cuori, figurano alcuni dei volti più conosciuti della fiction italiana. Tra questi, Pilar Fogliati (Delia Brunello), Daniele Pecci (Cesare Corvara), Matteo Martari (Alberto Ferraris), Andrea Gherpelli (Enrico Mosca), Neva Leoni (Serenella Rinaldi), Carmine Buschini (Fausto Alfieri) e Marco Bonini (Ferruccio Bonomo).

Cuori: la trama degli episodi in onda questa sera

Nel primo dei due episodi in onda stasera, la morte di Margherita Bottai rischia di mettere in seri guai l’ospedale. Cesare e Alberto, infatti, sono convinti che i loro avversari faranno di tutto per strumentalizzare la vicenda per estromettere e infangare il primario. Delia si sente responsabile, nonostante sia coinvolta solo marginalmente nei fatti. Un fardello che la spingerà a perdere la forza di combattere per farsi valere. Intanto, Mosca è divorato dai sensi di colpa. Mentre tutti sembrano aver perso le speranze, però, le cose cambiano e i fatti arrivano a una svolta. Nel secondo, invece, dal Sudafrica arrivano pessime notizie e la struttura piomba nuovamente nello sconforto. Lo stesso Corvara è ormai sul punto di arrendersi. Fino a quando, un’importante novità gli restituisce la voglia di lottare. Un paziente, infatti, sembra essere sottoposto a un delicatissimo trapianto. Il medico reclama il supporto da parte di tutto lo staff. Sarà fondamentale per la buona riuscita dell’intervento. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, infatti, Le Molinette entrerebbe nella storia.

Cuori: carriera e vita privata di Neva Leoni

Cuori: Neva Leoni, in bilico tra cinema e tivù

Nata a Roma nel 1992, Neva Leoni vanta già un curriculum di tutto rispetto. Il suo incontro con la recitazione è stato casuale e precoce: nel 2008, a soli 16 anni, ha esordito al cinema con il film Italian Dream di Sandro Baldoni, a cui ha fatto seguito una parte in Genitori e figli – Agitare bene prima dell’uso di Sandro Veronesi. Dopo aver conseguito la maturità classica, ha frequentato diverse scuole di canto, per poi iscriversi all’Accademia Internazionale di Teatro Circo a Vapore. E, grazie al talento e alla determinazione che l’hanno sempre contraddistinta, è riuscita a conquistare diversi ruoli in progetti cinematografici e televisivi di un certo calibro, tra cui Tutta colpa di Freud, Smetto quando voglio, Miami Beach, Non c’è campo, RIS Roma, Che Dio ci aiuti 3, Solo per amore, Il paradiso delle signore, dove ha interpretato l’amatissimo personaggio di Tina Amato e il più recente Cuori. Parallelamente a piccolo e grande schermo, è riuscita a dedicarsi anche al teatro, prendendo parte a lavori come Romeo e Giulietta di Gigi Proietti e Racconto d’inverno di Elena Sbardella.

Cuori: vita privata di Neva Leoni

L’attrice romana è fidanzata dal 2014 con Claudio Colica, uno dei componenti del duo comico Le Coliche. Dopo la proposta di matrimonio, arrivata nel 2020 e documentata con foto e storie su Instagram, i due hanno deciso di rimandare la cerimonia a giugno 2022 a causa del Covid.