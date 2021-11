Cuori stasera su Rai1: cosa succederà nelle ultime puntate

Ultimo appuntamento con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari nella fiction Cuori. Stasera 28 novembre infatti, alle 21,25 su Rai1, andranno in onda i due episodi finali della fiction che ha dominato il prime time della domenica sera. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Cuori, la trama delle puntate di stasera 28 novembre

Il primo episodio, Cuori a metà, prenderà avvio con un grande colpo di scena. Le condizioni di Cesare (Daniele Pecci) infatti stanno peggiorando di giorno in giorno: il primario ha bisogno di un nuovo cuore e chiede che sia Alberto (Matteo Martari) a eseguire l’operazione. L’uomo però non è lucido a causa del brutto momento che sta attraversando. Si sente infatti in colpa per ciò che è successo a Luisa (Benedetta Cimatti) e per i forti sentimenti che si rende conto di provare per Delia (Pilar Fogliati), cardiologa moglie di Cesare. Quest’ultimo inizia a capire che i due gli nascondono qualcosa, ma crede che sia colpa di Luisa. Pertanto decide di andare a trovarla ma la donna, gli insinua un forte dubbio nella mente: Alberto in passato l’ha tradita e ora sta facendo lo stesso con il primario.

L’ultima puntata di Cuori, Fino all’ultimo respiro, vede l’arrivo in ospedale di un nuovo direttore sanitario, il quale non perde tempo per mostrarsi grande alleato del capochirurgo Ettore Mosca (Andrea Gherpelli). Cesare però non è disposto ad arrendersi, anche se ormai solo la firma del Consiglio separa il suo rivale dall’agognata vittoria. E così, mentre Alberto e Delia restano in ospedale per studiare i bollettini medici arrivati dal Sudafrica, il primario decide di tornare a casa. In uno scatolone arrivato da Houston trova però qualcosa che gli fa capire di aver avuto la verità sempre sotto gli occhi, eppure non era mai stato in grado di riconoscerla.