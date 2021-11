Cuori, stasera 16 novembre 2021 su Rai1: le anticipazioni sugli episodi di oggi

Nuovo appuntamento, stasera 16 novembre 2021 alle 21,20 su Rai1, con Cuori, fiction con Pilar Fogliati e Daniele Pecci. Dopo la serata speciale di oggi, la serie tornerà in programma domenica prossima 21 novembre e poi con il finale di stagione atteso per il 28 novembre. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Cuori, trama e cast delle puntate stasera 16 novembre 2021 su Rai1

Il ritorno di Cesare e l’imbarazzo di Delia e Alberto

Il primo dei due episodi, Miracoli, vede Cesare Corvara (Daniele Pecci) rientrare improvvisamente dagli Stati Uniti, provocando un forte imbarazzo tra Delia Brunello (Pilar Fogliati) e Alberto Ferraris (Matteo Martari). I due infatti nascondono a fatica ciò che è successo fra loro durante l’assenza dell’uomo. Alberto è sul punto di rivelare a tutti il suo folle amore per la cardiologa, ma lei frena il suo ardore in quanto è fortemente combattuta. Il rientro del primario rappresenta però un duro colpo anche per Enrico Mosca (Andrea Gherpelli). Intanto, Corvara presenta la valvola artificiale che ha portato con sé dagli Usa, con cui spera di risolvere il delicato problema di Rosa. Si tratta di un’operazione delicata e rischiosa, ma l’equipe conviene che vale comunque la pena tentare. Non si sono accorti però che la ragazza ha deciso di lasciare l’ospedale, convinta che per lei non ci sia più alcuna speranza di cura.

Il rischio di Delia con una nuova tecnica americana

Nel secondo episodio, La scelta di Mosca, l’ospedale è teatro di un forte scontro. Una nuova paziente infatti, Margherita Bottai, discute animatamente con il marito, a sua detta troppo geloso e retrogrado. La scenata, però, innesca una crisi cardiaca nella donna che viene subito sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Nonostante l’operazione si riveli un successo, le sue condizioni restano critiche. Delia però ha un’idea: armata di tende per la doccia e di bombole d’ossigeno, improvvisa una tecnica che ha visto usare a Houston. Sa di correre un grosso rischio, ma è disposta ad assumersi la responsabilità di un eventuale fallimento pur di dare credito alle sue convinzioni. La decisione della cardiologa, sul filo del rasoio, va intanto ad accrescere la tensione in un reparto sempre più segnato dalla diatriba fra il primario Cesare Corbella e il capo chirurgo Enrico Mosca.

Cuori, lo share: nell’ultima puntata meglio di Lady Gaga e Atp Finals

Nel cast anche Marco Bonini, Neva Leoni e Carmine Buschini (Braccialetti rossi). La fiction sta riscuotendo ottimi dati a livello di share. Domenica scorsa, nonostante la concorrenza di Che tempo che fa con l’intervista a Lady Gaga e della partita di tennis, Cuori si è imposta nel prime time con il 17,9 per cento di ascolti pari a 3,9 milioni di telespettatori.