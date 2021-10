Cuori, stasera su Rai Uno: Matteo Martari, carriera, vita privata e social dell’attore

Dopo il successo delle prime due puntate, ritorna l’appuntamento di Rai Uno con Cuori, in onda stasera, domenica 31 ottobre 2021, alle 21.20. A metà tra la commedia sentimentale e il medical drama, la fiction di Riccardo Donna racconta le avventure professionali e sentimentali dei medici dell’ospedale Le Molinette di Torino, passato alla storia per essere stato il primo ad aver effettuato, a cavallo degli Anni ’60, delicatissimi trapianti di cuore.

Cuori: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai Uno alle 21.20

Cuori: il cast della fiction

Nel cast di Cuori, fanno la loro comparsa alcuni degli attori più noti del panorama televisivo italiano. Tra questi, Daniele Pecci (Cesare Corvara), Pilar Fogliati (Delia Brunello), Matteo Martari (Alberto Ferraris), Andrea Gherpelli (Enrico Mosca), Neva Leoni (Serenella Rinaldi) e Carmine Bruschini (Fausto Alfieri).

Cuori: la trama degli episodi della terza puntata

Nel primo, Tradimenti, l’infermiera Agata, sorella del cardiochirurgo Alberto Ferraris, arriva in ospedale perché suo figlio deve sottoporsi a una visita. Proprio in quell’istante, incontra il dottor Mosca e, vedendogli la fede al dito, viene meno il castello di bugie costruito in quegli anni, nel tentativo di corteggiarla. Tuttavia, un’emergenza improvvisa catalizza l’attenzione di tutto lo staff medico e non c’è tempo per le spiegazioni. Nel frattempo, anche Alberto fa un incontro delicato: ritrova, infatti, Ilaria, la donna con cui aveva tradito Delia. La visita della donna rende ancora più complicata la convivenza tra i due medici che, tuttavia, sono costretti a stare insieme a causa di un congresso organizzato dal primario. Nel secondo, Porte girevoli, i rapporti tra gli ex promessi sposi continuano a essere tesi. Ma tutto cambia nel momento in cui Delia scopre la verità e i motivi che avevano portato il ragazzo a tradirla.

Cuori: carriera e vita privata di Matteo Martari

Cuori: Matteo Martari, dalla moda alla recitazione

Nato a Verona nel 1983, quello di Matteo Martari con la professione di attore non è stato amore a prima vista. Dopo essersi diplomato all’istituto alberghiero, infatti, si trasferì a Milano e iniziò a lavorare come modello per alcune tra le più note case di moda. Tuttavia, la passione per la recitazione lo portò, dopo qualche anno, a frequentare la Scuola di Teatro Quelli di Grock. Gli anni di studio lo fecero arrivare, nel 2012, al suo esordio ufficiale: debuttò a teatro, recitando nell’opera Un angelo è sceso a Babilonia, per la regia di Feranda Calati. Da quel momento, il suo curriculum iniziò a riempirsi gradualmente di esperienze e progetti interessanti. Tra 2013 e 2015, ritornò in scena con Yerma di Maurizio Salvalalio, partecipò alla webserie Under The Series con Gianmarco Tognazzi e Valentina Bellé e arrivò al cinema, vestendo i panni di Guido nella commedia La felicità è un sistema complesso. Nello stesso anno, entrò nel cast principale della serie di Rai Tre Non Uccidere, nel ruolo del poliziotto Andrea Russo, che riprese poi anche nel 2017 per la seconda stagione. Prese, dunque, parte a fiction di successo come Luisa Spagnoli, Un passo dal cielo 4, Sotto copertura 2, I Bastardi di Pizzofalcone e I Medici, dove interpretò il banchiere fiorentino Francesco de’ Pazzi. Al cinema, invece, fu protagonista di 2night con Matilde Gioli e La dea fortuna di Ferzano Ozpetek. Tra i lavori più recenti, figurano la miniserie Bella da morire, il crime L’Alligatore, i film Quattro metà e Il giorno e la notte, la terza stagione de I Bastardi e, ovviamente, Cuori, accanto a Daniele Pecci e Pilar Fogliati.

Cuori: vita privata e social di Matteo Martari

Dopo una relazione con l’attrice siciliana Miriam Leone, al momento l’attore pare essere single. I suoi social non fanno trapelare alcuna informazione in merito: in genere, il suo profilo Instagram è pieno di scatti sul set o legati ai suoi progetti lavorativi. Sul privato continua a essere molto riservato e a condividere poco o nulla coi suoi follower.