Cuori, stasera su Rai1: Pilar Fogliati, carriera, vita privata e social dell’attrice

Dopo il successo della prima puntata, ritorna l’appuntamento settimanale con Cuori, in onda stasera, domenica 24 ottobre 2021, su Rai Uno alle 21.25. Mescolando i toni della commedia sentimentale con quelli del medical drama, la fiction diretta da Riccardo Donna racconta le storie dei medici del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale torinese Le Molinette, entrato nella storia per essere stata la prima struttura italiana ad aver effettuato, nel corso degli Anni ’60, delicatissimi trapianti di cuore. Al centro della trama, un affascinante intreccio di storie d’amore, amicizie, sotterfugi e inganni.

Ci separano solo due giorni dalla seconda serata di #Cuori

Domenica 24 su Rai1 e RaiPlay.#AuroraTV pic.twitter.com/yVOqqbfNHB — AuroraTv (@AuroraTvBanijay) October 22, 2021

Cuori: le cose da sapere sulla seconda puntata della fiction in onda su Rai Uno alle 21.25

Cuori: il cast

Il cast di Cuori conta su alcuni dei nomi più apprezzati della fiction made in Italy. Tra questi, Daniele Pecci nei panni del primario Cesare Corvara, Pilar Fogliati in quelli della cardiologa Delia Brunello, Andrea Gherpelli nel ruolo del capo chirurgo Enrico Mosca, Matteo Martari in quello del cardiochirurgo Alberto Ferraris, Neva Leoni nella parte dell’infermiera e ferrista Serenella Rinaldi e Carmine Bruschini in quella del giovane medico Fausto Alfieri.

Cuori: la trama degli episodi della seconda puntata

Nel primo episodio, Padri e figli, tutti attendono con ansia la visita del Vescovo in ospedale, Il suo parere, infatti, potrebbe cambiare le sorti del trapianto di cuore: lo sblocco dei fondi dipende solo dalla sua opinione. Tutto pare andare per il verso giusto fino a quando non arriva alle Molinette Rosa, una giovanissima paziente. Mentre Alberto vuole operarla, Delia è contraria. Il disaccordo tra i due crea un insostenibile e pericoloso clima di tensione. Intanto, il capochirurgo Mosca fa fatica a celare il suo interesse per Agata, infermiera impiegata presso la casa di riposo dove il padre del medico è ricoverato. A ostacolarlo, il matrimonio con la ricca e ambiziosa Elvira. Nel secondo, Inutili bugie, le condizioni di Rosa sembrano stabili ma non significa che il pericolo sia scampato: il suo cuore, infatti, versa ancora in una situazione parecchio critica. Chiamato a intervenire, Mosca concede a Delia quarantotto ore per trovare una soluzione. Qualora non riuscisse a farcela, sarà lui a intervenire. E mentre la dottoressa fa di tutto pur di trovare il bandolo della matassa, la paziente sparisce misteriosamente. Mettendo ancora più a repentaglio le sue condizioni.

Cuori: carriera e social di Pilar Fogliati

Nata ad Alessandria nel 1992, Pilar Fogliati ha sempre fatto della recitazione una vera e propria missione. Sin da quando, appena 16enne, i genitori non decisero di iscriverla a un corso di teatro amatoriale. Fu proprio quella scelta a spingerla, successivamente, a frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, dove si è diplomata. Innamorata dello stile di Monica Vitti e della verve di Paola Cortellesi, ha sempre cercato di trarre ispirazione da questi due modelli per costruire un percorso professionale che la portasse a concretizzare il suo sogno. Tre anni dopo il debutto in teatro, a soli 20 anni, è sbarcata in televisione, dove ha indossato i panni di Betta nella miniserie Il Bosco. Mentre nel 2016 è arrivato il salto sul grande schermo con la partecipazione al film di Fausto Brizzi Forever Young. A questo progetto ne sono seguiti diversi altri, tra cui Gli indifferenti di Leonardo Guerra Seràgnoli e Donne dududu, il suo primo lavoro da regista. Dal 2017 al 2029 ha interpretato il personaggio che le ha regalato la fama, quello dell’etologa Emma Giorgi nella fiction di Rai Uno Un passo dal cielo, e ha partecipato a Extravergine, miniserie comedy targata Fox Life, e al film Mai scherzare con le stelle, una delle pellicole del ciclo Purché finisca bene. Il suo ultimo progetto è, ovviamente, Cuori, dove ha dato voce e volto alla dottoressa Delia Brunello. Non si è lasciata sfuggire neppure la conduzione: nel 2019, infatti, ha affiancato Achille Lauro in Xtra Factor, approfondimento collaterale al talent show di Sky X-Factor Italia. Anche sui social, ha un nutrito gruppo di fan, che ne apprezzano soprattutto i video ironici. Famoso quello in cui imita tutte le parlate dei quartieri romani.

Cuori: vita privata di Pilar Fogliati

Dopo una storia durata cinque anni con l’attore Claudio Gioè, che ha sempre cercato di tenere lontana dai riflettori, i due si sono separati. Al momento, Fogliati è single e alla ricerca dell’amore.