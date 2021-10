Cuori stasera su Rai 1: Daniele Pecci, carriera e vita privata dell’attore

Daniele Pecci è uno dei protagonisti dell’attesa fiction Cuori, in onda stasera, domenica 17 ottobre 2021, alle 21.25 su Rai Uno. A metà tra il mèlo e il medical drama, lo sceneggiato vuole ripercorrere la storia dei primi trapianti di cuore effettuati, negli Anni ’60, tra le pareti dello storico ospedale torinese Le Molinette. Al centro del racconto, dunque, i medici del reparto di cardiochirurgia che, tra triangoli d’amore, amicizie ritrovate ed emergenze notturne, devono vedersela con le lotte di potere e i sotterfugi di chi vede come priorità, più che la salute dei pazienti, il denaro.

Cuori: il cast

Nel cast di Cuori figurano alcuni degli attori più amati del panorama televisivo italiano. Tra questi, Pilar Fogliati, nel ruolo della cardiologa Delia Brunello, Matteo Martari in quello del cardiochirurgo Alberto Ferraris, Daniele Pecci nei panni del primario Cesare Corvara, Andrea Gherpelli in quelli del capo chirurgo Enrico Mosca, Neva Leoni nella parte dell’infermiera e ferrista Serenella Rinaldi e Carmine Buschini in quella del giovane chirurgo Fausto Alfieri.

Cuori: la trama della prima puntata

Nella prima puntata di Cuori, i telespettatori avranno modo di fare la conoscenza di tutti i personaggi principali. Delia Brunello arriverà a Torino da Houston per unirsi alla squadra del dottor Corvara ma dovrà fare i conti coi pregiudizi sul mondo delle donne, soprattutto in ambito medico. I pazienti si rifiuteranno di farsi visitare da lei e verrà giudicata perfino per gli abiti che indossa. Oltre a lei, raggiungerà l’ospedale anche un collega che conosce bene: Alberto Ferraris. I due, in passato, avevano avuto una relazione che li aveva portati, addirittura, a un passo dall’altare. Se il ragazzo prende l’incontro positivamente, pensando alla possibilità di una seconda occasione, Brunello non reagisce bene. Una situazione che porterà Ferraris a mostrarsi ostile nei suoi confronti sul lavoro, sottostimando e prendendo poco sul serio tutte le sue diagnosi. L’unico che sembra credere nel talento della giovane cardiologa è Cesare Corvara, il primario che l’ha voluta fortemente nel suo ospedale. Una scelta che lo porterà a scontrarsi con tutti, mettendo a rischio la sua posizione e a conquistare la stima e la considerazione della collega. Inizierà un rapporto che pare avere tutte le carte in regola per diventare qualcosa di più.

Cuori: carriera e vita privata di Daniele Pecci

Cuori: Daniele Pecci, un attore poliedrico

Classe 1970, romano, Daniele Pecci ha sempre avuto come primo e unico obiettivo del suo percorso professionale la recitazione. Dopo aver conseguito la maturità magistrale, ha debuttato a teatro nel 1990, dove ha lavorato quasi ininterrottamente – qualche volta anche come regista e sceneggiatore – fino alla prima metà degli anni 2000, quando ha fatto i primi passi nel mondo della televisione. A renderlo particolarmente popolare fu il debutto nelle fiction Il bello delle donne (alla quale ha lavorato per circa un anno) e Orgoglio (serie storica in costume che lo ha impegnato dal 2004 al 2006). Sempre per il piccolo schermo, nel 2005 è riuscito a ottenere un ruolo nei biopic internazionali San Pietro e Giovanni Paolo II, mentre due anni dopo, nel 2007, è entrato nel cast di Eravamo solo mille, fiction storica trasmessa su Rai Uno. Continuando a fare la spola tra Rai e Mediaset alla ricerca di lavori interessanti e stimolanti, nel 2008 ha lavorato, per Canale 5, a L’ultimo padrino e Crimini bianchi. E, esattamente un anno dopo, ha tentato anche la strada del cinema col film Fortapàsc di Marco Risi. Una strada che gli ha permesso di aggiungere al curriculum pellicole di un certo livello come Mine vaganti di Ferzan Özpetek, Manuale d’amore 3 di Giovanni Veronesi e Maternity Blues di Fabrizio Cattani. Tra i suoi progetti più recenti, la serie comedy di Rai Uno Come fai sbagli, un cameo nel dramma storico I Medici e Cuori, per la regia di Riccardo Donna. Particolarmente interessante anche il suo impegno in ambito teatrale. Dove ha preso parte a rappresentazioni di vario genere, da Kramer contro Kramer a Edipo Re, da Amleto a Il fu Mattia Pascal, fino a Un tram che si chiama desiderio.

Cuori: vita privata di Daniele Pecci

Dopo la relazione con la collega Barbara Bonanni (dalla quale è nato il primogenito Francesco), dal 2016 ha una relazione con l’attrice Anita Caprioli. I due, nel 2016, sono diventati genitori di una bambina, Viola.