Cuori, stasera su Rai1: chi è Andrea Gherpelli, carriera, vita privata e social dell’attore

Quarto appuntamento, stasera, 7 novembre 2021, alle 21,25 su Rai1, con Cuori, la fiction di Riccardo Donna che si svolge nella Torino degli Anni Sessanta. Protagonisti della narrazione sono Pilar Fogliati, volto della cardiologa Delia, Matteo Martari e Daniele Pecci, che presta il volto al primario Cesare Corvara. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Cuori, trama e cast delle puntate di stasera 7 novembre 2021 su Rai1

Come in ogni serata, oggi Rai1 trasmetterà due episodi della serie, nello specifico il settimo e l’ottavo. Il primo di questi, La verità, vedrà Delia (Pilar Fogliati) ancora sconvolta e molto amareggiata per via delle rivelazioni di Ilaria (Sofia Taglioni). A questo punto, la cardiologa decide andare avanti per la sua strada, intenzionata a scoprire tutta la verità su Alberto (Matteo Martari). Troppo a lungo infatti le è stata negata la conoscenza dei fatti e ora è il momento di farla finita. Delia, pertanto, si presenta da Luisa (Benedetta Cimatti), sorella dell’uomo, per affrontarla e scoprire realmente come stanno le cose. Quest’ultima però, senza alcuna intenzione di rivangare nel passato, si dimostra coriacea e difficile da scalfire. Stizzita per l’insistenza della cardiologa, Luisa decide allora di umiliare la donna e mettere in discussione l’amore che Alberto prova realmente per lei.

"ecco qui qualche secondo del momento che tutti stiamo aspettando… Quando accadrà? Seguite #Cuori domenica sera su #RAI1"#AuroraTV pic.twitter.com/gL1jiEpKLq — AuroraTv (@AuroraTvBanijay) November 4, 2021

Seconda puntata di giornata sarà Dio non gioca a dadi. Delia e Alberto si trovano di fronte a un nuovo e difficile caso da affrontare. Quando infatti una paziente diventa cianotica, Enrico Mosca (Andrea Gherpelli) procede con la sospensione di Alberto, credendolo principale responsabile dell’accaduto. Per dimostrare la sua innocenza, l’uomo dovrà fare affidamento a tutto il suo sapere oltre che all’aiuto di Delia.

Andrea Gherpelli, carriera e vita privata dell’attore di Cuori stasera 7 novembre 2021 su Rai1

Andrea Gherpelli, la carriera professionale

Nato a Reggio Emilia il 15 aprile 1975, Andrea Gherpelli è uno dei volti principali della fiction Cuori in onda su Rai1 ogni domenica in prima serata. Da piccolo, grazie all’aiuto del padre Romano, autore di alcune commedie per la sua parrocchia, ha iniziato a recitare. All’università ha studiato Ingegneria gestionale e, dopo la laurea a Bologna, si è trasferito a Roma per iscriversi all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Il suo esordio è avvenuto a teatro grazie a C’era ‘na vota di Vincent Schiavelli, nel 2002, mentre il suo primo lavoro televisivo è stato ne La freccia nera con Riccardo Scamarcio nel 2006.

Tre anni dopo ha anche debuttato sul grande schermo con Questo piccolo grande amore per la regia di Riccardo Donna, film ispirato all’omonimo album di Claudio Baglioni. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche a varie fiction di successo come Nero Wolfe, Don Matteo e Un passo dal cielo. Fra i suoi ultimi lavori si ricorda invece Volevo nascondermi, film con Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue, dove ha interpretato Andrea Mozzali, amico dell’artista.

Andrea Gherpelli, la vita privata e i social

Per quanto riguarda la vita privata, Andrea Gherpelli è legato sentimentalmente a una donna di nome Elena, una biologa, con cui vive a Correggio. Sempre molto riservato, non ha mai reso noti i dettagli della sua vita personale, tanto che non è nemmeno molto attivo sui social network. Possiede un account su Twitter dove vanta 1238 follower e pubblica esclusivamente post inerenti la carriera sul set.