Cuneo, donna di 86 anni investita e uccisa in via Cascina Colombaro

Cuneo, una donna di 86 anni sarebbe stata investita e uccisa. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente davanti all’Ipercoop di Cuneo, su via Cascina Colombaro. La vittima si chiamava Ferdinanda Carena ed era una pensionata. Verso le 17 di oggi, 22 dicembre, l’anziana stava attraversando la strada nei pressi della Idg elettroforniture, quando – stando a una prima ricostruzione – sarebbe stata travolta da una Renault Scenic che si stava dirigendo al centro commerciale.

Cuneo, donna sarebbe stata investita e uccisa: le indagini in corso

Al volante del mezzo che avrebbe travolto l’86enne ci sarebbe un’altra anziana di 87 anni. Anche lei della zona, avrebbe riferito agli inquirenti di non aver visto la signora che stava attraversando la strada. Infatti, l’accesso alle strisce pedonali sarebbe stato ostacolato dalla neve. Gli inquirenti ipotizzano che l’86enne si sia spostata di qualche metro per poter passare, proprio perché questa parte di strada era impraticabile in quel momento.

Purtroppo, i soccorsi intervenuti sul posto hanno potuto solo riscontrarne il decesso. I carabinieri di Cuneo e la polizia stradale sono arrivati sul posto per i rilievi di rito e per gli accertamenti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. A seguito dell’incidente, la strada è stata chiusa per i rilievi. Si sono create delle code sulla Est-Ovest nella corsia di accesso a via Colombaro e in via Tiziano fino a corso Francia.

Ferdinanda Carena non ce l’ha fatta

L’86enne è la 47esima vittima della strada nel Cuneese dall’inizio dell’anno. Nella zona ci sarebbe sempre molto traffico, ma la visibilità dipenderebbe anche dalle condizioni meteo. A quanto si apprende, la pensionata stava solo attraversando la strada, quando sarebbe stata colpita in pieno e travolta.

Anche se l’allarme è stato lanciato immediatamente, purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare nulla, perché l’anziana è morta sul colpo.