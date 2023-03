La cultura di destra secondo il collezionista Langone

«Sarebbe facile, ghignante e stupido» scrivere un pezzo sulla cultura di destra che non esiste solo perché un incauto giornalista conservatore afferma il contrario in un articolo uscito qualche giorno fa sul Foglio. Racconta Camillo Langone che ha nel computer «e in un gran numero di chiavette» un tesoro di frasi «inequivocabilmente di destra» di intellettuali, raccolto «in un documento di ben 1.048.660 caratteri». Il giornalista che ha voluto rendere partecipi i suoi lettori della scoperta che la «cultura di destra in Italia esiste, eccome!» sembra convinto che basti. Noi, a dire il vero, abbiamo avuto ben chiaro che la cultura di destra è sempre esistita e anzi, oggi ci pare più viva che mai. Ci ha perciò incuriosito molto questo articolo generoso, che ha rivelato a chi non li conoscesse, alcuni nomi della galassia culturale tradizionalista, riportandone alcune massime coraggiosamente retrograde, non sappiamo fino a che punto rendendo loro un servizio perché, si sa, le frasi estrapolate dai contesti non sempre fanno apparire intelligente chi le dice.

L’entusiasmo per la pena di morte e l’aborto-omicidio

Prendiamo per esempio quello che asserisce tale Giancristiano Desiderio nel suo Scritti selvaggi. Tocca googlarlo per apprendere che è un «giornalista studioso di Benedetto Croce, che ha iniziato la sua carriera al Secolo d’Italia»: «La democrazia è diventata la pretesa della pseudocultura di farsi i cazzi degli altri perché si sono vinte le elezioni. Nel suo fondo la democrazia ha un istinto illiberale che va tenuto a bada». «Chi è questo pazzoide che si atteggia a Diogene nella botte?», si sarebbero subito chiesti Fruttero & Lucentini. La destra ha questo di bello: manda allo sbaraglio alcuni impavidi per gridare enormità nel deserto, qualcuno che li ascolta si trova sempre. Ma ecco un’altra frase che consigliamo a Langone di eliminare dal suo “tesoro”, pena contraddire clamorosamente l’assunto dell’articolo: «Pena di morte, pena contro la quale io non sono mai riuscito a trovare un argomento di principio convincente» (Pierpaolo Marrone, Parole per un’etica quotidiana). Chiosa il giornalista: «Marrone insegna all’università e ce ne vuole di coraggio, in quell’ambiente servile e conformista, a dirsi anche solo moderatamente a favore della pena di morte. Io che non insegno da nessuna parte non rischio niente a dire che sono riuscito a trovare un nuovo argomento a favore: l’esecuzione di Messina Denaro ci libererebbe, oltre che di un criminale efferato, delle insopportabili notizie sulle pastiglie che prendeva, sui libri che leggeva, sugli orologi che collezionava, sulle opinioni espresse nelle chat a cui partecipava». Ohibò. Non si sa se fa più specie la frivolezza raggelante del commento o il beato candore del professore universitario che, è vero, si lambicca il cervello, ma non è mai riuscito a capacitarsi come mai praticamente tutto il mondo civile inorridisce davanti alla sedia elettrica dei democratici americani e al cappio dei dittatori iraniani. La confusione regna sovrana in questo articolo, che voleva perorare una buona causa, per confortare gli italiani di destra sulla loro intelligenza, quando la sinistra li fa sentire irrimediabilmente cretini. L’entusiasmo per la pena di morte viene contraddetto immediatamente dopo, quando si riporta la sentenza di Costanza Miriano. Dice il nostro: «È un po’ che dico che Costanza Miriano è la più grande italiana vivente: all’incirca da quando ho letto questa sua frase “L’aborto non è un diritto umano giacché l’omicidio non è un diritto umano’». L’omicidio per esecuzione di Messina Denaro sì che sarebbe un diritto – almeno dello scafatissimo e cinico Langone, degli altri non si sa – l’aborto invece no. Lo dice la più grande italiana vivente, ecco la prova del suo pensiero cristallino: «È un po’ che dico ad Alessia che secondo me lei ad Andrea deve regalare un fucile da caccia. Non c’è bisogno di un’occasione, sarebbe un regalo per ricordare ad Andrea che deve essere uomo» (Costanza Miriano, Sposala e muori per lei).

Nella schiera degli intellettuali di destra Agamben e l’ignaro Enzo Bianchi

Un filosofo che, invece, «non sempre è comprensibile, non sempre è condivisibile ma spesso è indispensabile» sarebbe Giorgio Agamben, del quale, per confermare che la cultura di destra in Italia esiste, si riporta questa frase: «La differenza tra l’animale e l’umano, così decisiva per la nostra cultura, minaccia di cancellarsi» (in L’aperto. L’uomo e l’animale). Più conosco gli uomini più amo le bestie, insomma. Insopportabile è veder stiracchiare questo messaggio innocuo di Enzo Bianchi, che sicuramente non è di destra: «Oltre alla mia lattuga canadese e ai peperoni, coltivo anche pomodori, sedano, piccole melanzane. L’orto è attenzione, è cura, è dedizione. Pensiamo alla metafora della recinzione: reti, sistema di pali e fili, metallici o no. Tutto quello che protegge ciò che amiamo dalle incursioni degli animali in questo caso – specie i cinghiali – alle incursioni di altre cose, quando parliamo in metafora. Proteggere ciò che amiamo con la giusta recinzione, reale o metaforica, è un principio molto importante». Il nostro destrorso orgoglioso di esserlo ne fa una sibillina richiesta anti-migranti, spesso equiparati ad animali, almeno dai razzisti nelle curve degli stadi: «Recinzioni, urgono recinzioni». Uno serio di destra come Stenio Solinas viene tirato in ballo: «La destra intellettuale sarà più generosa nei giudizi critici rispetto alla controparte. I motivi sono molteplici: a sinistra l’ideologia è più ferrea e non fa sconti, né letterari né amicali, laddove la destra è più spuria in quanto fortemente condizionata dalle singole individualità. C’è in quest’ultima un’idea cavalleresca della vita nell’altra assente». Banalizza il nostro entusiasta del pensiero debole: «Sarà per questo che io, pur essendo al contempo antifascista e anticomunista, non ho grossi problemi a frequentare fascisti mentre se da lontano vedo un comunista cambio marciapiede?». Bravo lui a riconoscerlo, da lontano.

La destra regionale tra cassoela e culurzones

«Noi, la scelta è facile: restare, cambiare poco, tramandare la cassoeula, resistere al secolo» (Mirko Volpi, Oceano Padano). Altra perla, tirata fuori dallo scrigno, che toglierebbe il dubbio sull’esistenza di una cultura di destra in Italia. Gli risponde il collezionista: «Alla destra nazionale preferisco la destra regionale, vorrei tramandare anche la sopa coada, i cjarsons, gli strascinati, i culurzones…». Idee simili, evidentemente, continuano a circolare tra i fratelli d’Italia. Il disastro della Storia, il crollo delle ideologie, la crisi della scienza di fronte alle pandemie, la nuova era digitale che sconvolge la tradizione, sono problemi: la destra cosiddetta “culturale”, lo si capisce da questo articolo, ha le soluzioni in tasca, mai che venga sfiorata da un dubbio. Invece che agitare la spada dell’Ecclesiaste, come facevano un tempo i grandi intellettuali anticonformisti capitanati da Guido Ceronetti, oggi il reazionario spocchioso va giù di chiavette, ritagliando citazioni memorabili di personaggi che sarebbe stato meglio abbandonare all’oblio.