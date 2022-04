Un cugino di Navalny ucciso a Bucha: il corpo era in una fossa comune

L’eccidio di Bucha ha toccato anche la famiglia di Alexei Navalny, l’oppositore anti-Putin condannato recentemente ad altri nove anni di carcere in una struttura di massima sicurezza. Il cadavere di un suo cugino di secondo grado, Ilya Navalny, è stato trovato in una fossa comune nella città a nord di Kyiv. Alcuni sopravvissuti all’orrore hanno raccontato al giornale tedesco Bild di aver assistito all’uccisione dell’uomo il 12 marzo scorso. Voci confermate dal ritrovamento di un passaporto a suo nome vicino al corpo.

Le origini ucraine di Alexei Navalny

Il cadavere di Ilya Navalny è stato rinvenuto tra centinaia di corpi sepolti in fosse comuni e scoperte nella città dopo il ritiro dell’esercito russo il 30 marzo scorso. «Sì, Ilya era il lontano parente di Alexei, hanno un bisnonno comune», ha raccontato alla Bbc ucraina Pavlo Navalny di Nove Zalissya, a sua volta cugino di terzo grado dell’oppositore. Pavlo aveva svelato le origini ucraine di Navalny già nel 2021.

A Bucha sono stati trovati 420 cadaveri, 300 non sono stati ancora identificati

A Bucha sono stati trovati per ora più di 420 cadaveri. Lo ha riferito il capo della polizia della regione di Kyiv Andriy Nebytov su Facebook citato da Ukrinform. «La gente torna a casa e trova tombe temporanee nei cortili, negli scantinati, nei pozzi», ha spiegato Nebytov. «Oltre 200 persone risultano scomparse, secondo quello che riferisce la gente che è tornata dopo che i russi hanno lasciato la zona. Più di 300 corpi non sono ancora stati identificati».

Putin ha premiato i presunti colpevoli della strage di Bucha

Se il bilancio delle violenze peggiora di ora in ora, due giorni fa Putin ha premiato con il titolo di “Guardia dell’esercito russo” i soldati della 64ma brigata di fucilieri motorizzati che, secondo le accuse delle autorità ucraine, sarebbero gli autori della strage di Bucha. Come riportano l’agenzia Afp e quella russa Tass, il presidente russo ha riconosciuto alla brigata «il titolo onorifico per l’eroismo e tenacia, determinazione, altruismo e coraggio». «Sono convinto che voi, soldati e ufficiali», ha detto Putin, che considera ancora l’eccidio di Bucha una messinscena, «continuerete a essere fedeli al giuramento, a servire la Patria con onore, a garantire in modo affidabile la sicurezza e la vita pacifica dei nostri cittadini».

Navalny dal carcere chiede ai russi di manifestare contro l’invasione dell’Ucraina

Prima del suo avvelenamento nel 2020 e dell’arresto nel 2021 in seguito a cure all’estero, Navalny aveva raccontato di aver trascorso le estati della sua infanzia da sua nonna a Zalissya vicino a Chernobyl. Da tempo, l’oppositore dal carcere invita i russi a manifestare contro l’invasione dell’Ucraina e ha esortato le big tech a condurre una massiccia campagna social contro la propaganda russa e i media di Stato.