Usa, cugino della fondatrice di Black Lives Matter ucciso dalla polizia

Keenan Anderson, 31enne insegnante di Los Angeles, è morto per arresto cardiaco dopo essere stato bloccato da alcuni agenti della polizia locale e stordito con un colpo di Taser. L’uomo era il cugino di Patrisse Cullors, fondatrice del movimento Black Lives Matter, nato dopo l’uccisione di George Floyd in circostanze molto simili. Anderson, secondo il racconto della famiglia, è rimasto coinvolto in un incidente stradale ma i poliziotti lo avrebbero bloccato, gettandolo a terra e tenendolo fermo con un gomito sul collo. Poi il Taser, con il corpo di Anderson a non reggere e la morte all’arrivo in ospedale.

Il racconto della famiglia: «Gettato a terra e colpito»

«Anderson era rimasto coinvolto in un incidente stradale ma i poliziotti arrivati sul posto, invece di aiutarlo, l’hanno gettato a terra e colpito». Il racconto della famiglia è chiaro e molto forte. Il 31enne, secondo quanto dichiarato, avrebbe urlato in preda al panico: «Aiutatemi, stanno cercando di farmi quello che hanno fatto a George Floyd». Diverso il racconto della polizia, riportato dalla Nbc. I poliziotti avrebbero tentato di calmare Anderson, visibilmente agitato. Da lì sarebbe nata una colluttazione e un agente, per fermare tutto, avrebbe utilizzato il Taser. Poi lo hanno ammanettato a piedi e mani e i paramedici lo hanno portato in ospedale, dove però è morto per arresto cardiaco.

Patrisse Cullors: «Keenan, combatteremo per te»

La cugina di Keenan Anderson è Patrisse Cullors, la fondatrice del movimento Black Lives Matter, che ha lasciato il movimento nel 2021. Ha affidato a Instagram il ricordo del cugino e un messaggio forte, di lotta continua: «Questo è mio cugino Keenan. E’ stato ucciso dalla polizia di Los Angeles a Venice il 3 gennaio 2023. Mio cugino era un educatore e lavorava come insegnante di inglese. La polizia di Los Angeles ha ucciso tre persone quest’anno. Una di loro è un mio parente. Keenan avrebbe dovuto essere vivo. Suo figlio avrebbe dovuto essere cresciuto da sua padre. Keenan, noi combatteremo per te e per tutti i nostri cari, colpiti dalla violenza di stato».