Cugini di Campagna contro Lda, il figlio di Gigi D’Alessio: «Un maleducato»

Polemiche tra il figlio di Gigi D’Alessio, Lda, e i Cugini di Campagna prima del Festival di Sanremo 2023. La polemica nasce perché Lda li avrebbe ignorati e i Cugini di Campagna non hanno gradito questo gesto, dichiarando: «Noi a 20 anni andavamo a stringere la mano a gente come Claudio Villa». Il ragazzo si è scusato su Twitter: «Chiedo scusa se si sono offesi ma non è stata una cosa fatta apposta».

La critica dei Cugini di Campagna al figlio di Gigi D’Alessio Lda

Il Festival di Sanremo si avvicina, come spesso capita tutti gli anni, tra gli artisti nasce qualche polemica per rendere l’attesa molto movimentata e piena di hype. I piromani che hanno alimentato il fuoco sono stati i Cugini di Campagna, cantanti in gara nella categoria «Big» e veterani del teatro Ariston. I cantanti hanno attaccato il figlio di Gigi D’Alessio Lda, anche lui presente nel Festival. Il gruppo ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna dove hanno raccontato il rapporto con gli altri artisti in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston.

Ivano Michetti, storico chitarrista del gruppo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’educazione di Ultimo e Leo Gassmann in occasione delle prove sul palco: «Si sono subito avvicinati per presentarsi». Invece è andata diversamente con il giovane Lda: «Molto meno educato il figlio di D’Alessio, che non si è presentato… ».

La risposta del rapper su Twitter

Lda subito si è scusato, su Twitter, per la mancata presentazione ma ha aggiunto anche qualche frecciatina verso i Cugini di Campagna: «C’è stato un enorme fraintendimento ed onestamente mi è sembrato un po’ brutto darmi del ‘maleducato’».

Il cantante ha poi aggiunto: «Chiedo scusa se si sono offesi ma non è stata una cosa fatta apposta. In realtà c’è stata una piccola possibilità ma non volevo disturbarli. Per me oltre ad essere un piacere sarebbe un onore stringere la mano a degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana».