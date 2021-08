I cinque migliori smartphone con ingresso jack per le cuffie

Sono passati cinque anni da quando Apple ha deciso, con l’arrivo di iPhone 8, di eliminare l’ingresso jack per le cuffie da tutti i suoi dispositivi. Da allora, i sostenitori dei melafonini si sono dovuti accontentare degli auricolari Apple con ingresso Lightning, oppure hanno dovuto ricorrere a un adattatore per utilizzare le loro vecchie cuffie con ingresso jack. I puristi possono però ancora godere delle cuffie jack grazie ad alcuni smartphone Android presenti sul mercato, capaci di fornire una qualità audio di tutto rispetto. Ecco i cinque migliori device da acquistare secondo Wired.

I migliori telefoni Android con ingresso Jack

Il migliore in assoluto: Google Pixel 4A e 4A 5G

Ormai è assodato: per Wired niente batte gli smartphone di Google, sia in termini di prestazioni sia per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Il Pixel 4A ha tutto ciò di cui la maggior parte delle persone ha bisogno, da una fotocamera leader della categoria a grandi prestazioni, per non parlare ovviamente del jack per le cuffie. Lo stesso vale per Pixel 4A 5G, che aggiunge prestazioni ancora migliori, uno schermo più grande, il supporto alla connettività 5G e alcuni trucchi extra per la fotocamera, come la possibilità di scattare foto notturne. Entrambi i modelli difettano però di resistenza all’acqua, ricarica wireless e uno slot per schede MicroSD. Il prezzo, sullo store online di Google, parte da 389 euro.

Samsung Galaxy A32 5G: il top a basso costo

Come riportano gli esperti di Wired, anche per i ricercatori seriali sarà difficile trovare a soli 300 euro uno smartphone migliore di Samsung Galaxy A32 5G. Dotato di un ingresso jack per poter usufruire anche delle vecchie e tradizionali cuffie acquistate da anni, ha una memoria da 128 Gb espandibile con MicroSD, il supporto alla connettività 5G e una batteria che garantisce due giorni di utilizzo. La ciliegina sulla torta è la garanzia offerta da Samsung, che svilupperà aggiornamenti di sistema per altri quattro anni in modo da rendere il device sempre nuovo. Il prezzo è di soli 299,99 euro.

Samsung Galaxy A52, per chi non vuole spendere troppo

Se desiderate un buon device e avete qualche euro in più nel portafoglio, Wired consiglia il Galaxy A52 della casa sudcoreana. Samsung infatti offre uno smartphone con ingresso jack per le cuffie capace di buone prestazioni grazie soprattutto a uno schermo da 6,2 pollici AMOLED da 120 Hz, alla resistenza all’acqua (di cui il diretto concorrente Google Pizel 4A è privo) e a una memoria espandibile tramite MicroSD. Il prezzo, sullo store di Samsung, parte da 379,90 euro.

Asus ROG Phone 5, il segreto è l’Hi-fi

Innanzitutto, un avvertimento: Asus ROG Phone 5 è uno smartphone da gioco, quindi le sue caratteristiche sono state pensate e progettate per offrire ai gamer un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. La batteria da 6000 mAh si ricarica del 60 per cento in soli 18 minuti, garantendo un utilizzo intensivo di sette ore se si attiva la Modalità X che ne innalza le prestazioni. Il chip è uno Snapdragon 888, mentre il display AMOLED da 6,8 pollici con Refresh Rate da 144 Hz garantisce una fluidità eccellente. Non è da meno ovviamente il comparto audio: per sfruttare al massimo la potenza Hi-Fi dell’Asus ROG Phone 5 sarà necessario un paio di cuffie di alta qualità, anche se gli accessori di fascia media non faranno rimpiangere nulla. Il prezzo parte da 799 euro.

Sony Xperia 1 III, un cinema tra le mani

Se ciò che si cerca è un device economico e adatto a tutti gli utilizzi, Sony Xperia 1 III non è ciò che serve. Il nuovo device della casa nipponica infatti è destinato a coloro che intendono possedere un vero mini-cinema tra le mani, capace di fornire prestazioni audio e video senza eguali. Lo schermo infatti è un OLED 4K da 120 Hz, mentre le casse audio esterne offrono un suono avvolgente, che non perde qualità nemmeno se convogliato nelle cuffie tramite l’ingresso jack. La batteria da 4500 mAh però non è il massimo: la longevità infatti può anche non raggiungere un giorno se sottoposta a stress continuo. Il prezzo è di 1299 euro.