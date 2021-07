Le cuffie possono rappresentare un’ancora di salvezza per chi le indossa e le persone intorno. Tante volte i genitori chiedono, infatti, ai figli di isolarsi mentre sono impegnati in accanite partite con i videogame. Anche per i più pazienti, i colpi di fucile, lo stridio delle gomme sull’asfalto, la voce concitata dei telecronisti calcistici sono decisamente troppo. Oggi, inoltre, con l’avvento del multiplayer online, l’utilizzo degli accessori audio è diventato parte fondamentale delle sedute di gaming, in cui è sempre più frequente la comunicazione fra i vari partecipanti.

Se vi state chiedendo quali cuffie acquistare, cablate o wireless, ecco una lista dei migliori accessori compatibili per tutte le piattaforme proposta dagli esperti di Wired. Un elenco che prende in considerazione tasche, necessità e gusti.

Gaming, quali sono le otto migliori cuffie

Il top assoluto: Audeze Penrose

L’Audeze Penrose impiega driver planari. Ciò significa che uno strato sottilissimo di pellicola conduttiva è sospeso tra due campi magnetici permanenti, che rendono questi accessori audio praticamente immuni da ogni tipo di distorsione o vibrazione. Il risultato è un suono davvero eccezionale. Funzionano sia cablati che wireless o tramite Bluetooth e sono compatibili con Pc, Ps4, Ps5, Xbox One e Xbox Series S/X. Il prezzo è di 250 euro.

Le migliori cuffie cablate: SteelSeries Arctis Pro + GameDAC

Per quanto riguarda le cuffie dotate di fili, secondo Wired niente è meglio di SteelSeries Arctis Pro + GameDAC. Punti di forza sono il comfort ormai di casa per molti prodotti SteelSeries e il microfono retrattile. L’unico aspetto negativo è che si collegano alla console o al Pc tramite USB, quindi la lunghezza del cavo può rappresentare un problema. Funzionano solo con il filo e sono compatibili con tutte le moderne console di Sony e Microsoft, con Pc e con Nintendo Switch. Il prezzo è di 279,99 euro.

Affare a basso costo: SteelSeries Arctis 1 cablate

SteelSeries si aggiudica anche la classifica di Wired per i migliori accessori audio a basso costo. Arctis 1 offre design di qualità, comfort e un microfono removibile, il tutto a un prezzo accessibile per chiunque. Sono disponibili solo con filo e possono essere collegate a tutti i nuovi prodotti di Sony, Microsoft, a Nintendo Switch, Pc e persino ai device mobile. Il prezzo è di 59 euro.

Gioco in movimento, il nome è Logitech G333 In-Ear Gaming Monitors

Solitamente gli auricolari non dominano le classifiche dei dispositivi audio per il gaming, essendo più adatti alle conversazioni di lavoro o piacere. Tuttavia, gli in-ear Logitech G333 offrono un ottimo suono e soprattutto sono dotate di un cavo anti-groviglio, fondamentale per evitare ore di esasperazione prima di mettersi davanti allo schermo. Grazie al supporto Usb di tipo C, sono perfette per le console portatili come Nintendo Switch e per i device Android o iOS, ma si adattano anche alle console Playstation e Xbox. Il prezzo è di 51,99 euro.

Per l’audio 3D, JBL Quantum One

Bassi profondi, suono coinvolgente e avvolgente. JBL Quantum One è sicuramente fra i migliori accessori sul mercato per il gaming, ma si adatta anche all’ascolto di musica o alla visione di film. Grazie al software integrato, questi accessori sono capaci di tracciare la posizione della testa, capendo quando ci si allontana dal device e abbassando di conseguenza il volume. Disponibili solo con il filo, sono compatibili con tutti i dispositivi Sony e Microsoft, oltre che con Pc. Il prezzo è di 249,99 euro.

Logitech G Pro X, comfort al potere

Semplici ed eleganti, più simili a un paio di cuffie generiche che a un device per il gaming, le Logitech G Pro X producono un suono che ricorda quello di un palcoscenico con surround 7.1, mentre il software incluso offre un controllo dedicato per la voce. La partnership con l’azienda di produzione audio Blue per il microfono consente una comunicazione sempre cristallina ed esente da disturbi. Funzionano solo cablate e sono compatibili con Ps4, Ps5, Xbox Series S/X, Switch, mobile e Pc.

Eleganza e lusso: Razer Opus

Eleganti e lussuose, le Razer Opus sono dotate di cancellazione attiva del rumore, audio cinematografico certificato Thx e una batteria capace di offrire energia per 20 ore. Producono così un ottimo suono sia nelle sessioni di gaming che durante il semplice ascolto di musica. Disponibili cablate o wireless, sono compatibili con tutti i device fissi o mobile. Il prezzo è di 157 euro.

Apple AirPods Max, per chi non si accontenta

Seicentotrenta. Questo il prezzo, altissimo, delle cuffie di Apple, le AirPods Max. Sebbene il costo potrebbe scoraggiare i più, le qualità offerte dagli accessori della casa di Cupertino sono davvero eccezionali. Il suono offre una dinamicità senza pari. Fra i difetti, tuttavia, ci sono una connessione Wi-fi non sempre impeccabile e un microfono che durante il gaming online può dare problemi. Disponibili cablate o wireless, funzionano al meglio con i dispositivi iOS, ma si adattano anche a Pc e Android. Il prezzo, come detto, è di 630 euro.