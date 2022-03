Dalle cuffie alle app, dieci accessori hi-tech per aiutarti a dormire

Contare le pecore a volte può non bastare. Addormentarsi quando si soffre d’ansia, magari per un esame oppure per una delicata giornata di lavoro, non è facile e a tratti può sembrare addirittura impossibile. Per fortuna, però, la tecnologia ha un rimedio anche per questo. Che si tratti di sveglie hi-tech oppure di assistenti vocali, il web è pieno di rimedi al passo coi tempi per trovare la tranquillità e abbandonarsi piacevolmente fra le braccia di Morfeo. Wired ha scelto 10 accessori tra cui sveglie, auricolari isolanti e applicazioni per smartphone e tablet.

1. Hatch Restore, la sveglia che aiuta anche a dormire

Le migliori sveglie hi-tech aiutano a destarsi con un piacevole suono e una luce che gradualmente illumina la stanza. Hatch Restore funziona però anche nel senso inverso, aiutando ad addormentarsi al tramonto con musica rilassante e suoni che conciliano il sonno. Il device offre infatti una luce ottima per leggere per 30 minuti, prima di passare a 20 minuti in compagnia dei colori del tramonto e di una musica rilassante. Uno scenario a cui poi si sostituisce il rumore della pioggia per tutta la notte. Altamente personalizzabile grazie a una vasta gamma di opzioni, ha un costo di 130 dollari (circa 120 euro) sul sito ufficiale.

2. Calm, l’applicazione contro l’ansia che aiuta a dormire

Sebbene sia progettata principalmente per combattere gli stati di ansia, l’applicazione Calm è ideale anche per chi fa fatica ad addormentarsi. Vanta infatti una vasta gamma di storie sul sonno, oltre a musica ambientale in grado di rilassare muscoli e mente. La libreria di tracce è in continuo aggiornamento, pertanto è possibile trovare sempre alternative utili qualora i test precedenti non abbiamo sortito gli effetti desiderati. L’app è gratuita sia su Apple sia su Play Store, ma per l’accesso all’intero assortimento è necessario sottoscrivere un abbonamento di 15,99 per un mese oppure 74,99 per un anno.

3. Bose Sleepbuds 2, gli auricolari che bloccano i rumori esterni

Un partner che russa può rappresentare uno dei problemi più difficili da affrontare prima di addormentarsi. In tal caso, un ottimo rimedio è rappresentato dagli auricolari wireless Bose Sleepbuds 2, accessori ideali per isolare il proprio udito grazie alla cancellazione attiva del rumore. Inoltre, se lo si desidera possono riprodurre suoni rilassanti di foreste pluviali oppure onde del mare, accompagnando il tutto con melodie rilassanti. Non mancano però i difetti, tra cui i lunghi tempi di ricarica, una libreria di melodie limitata e un prezzo non proprio accessibile, dato che su Amazon sono disponibili a 269,95 euro.

4. Highams, fra gli accessori anche coperte con effetto calmante

Quando anche il suono ambientale non può nulla, un caldo abbraccio può essere il miglior toccasana. Se non si ha un partner accanto, la tecnologia offre una valida alternativa grazie alle coperte ponderate. Wired propone la versione di Kudd.ly, tuttavia non disponibile in Italia, dove è possibile acquistare l’opzione di Highams. Si tratta di trapunte che, grazie a perline di vetro nell’imbottitura, aumentano la serotonina e la melatonina, generando un rilassamento psicofisico e diminuendo il cortisolo, ormone responsabile dello stress. Il prezzo su Amazon è di 28,34 euro per il letto singolo, mentre sale a 67,27 euro per la versione matrimoniale.

5. Echo Dot 4° generazione, l’assistente vocale di Amazon

Gli altoparlanti intelligenti sono accessori ormai utili in ogni ora della giornata, dunque anche di notte. Uno dei migliori sul mercato è l’Amazon Echo Dot, giunto alla quarta generazione. Ottimo come sveglia, è ideale anche prima di dormire grazie alla possibilità di riprodurre armonie ambientali e suoni rilassanti. Grazie al supporto a Audible, è anche possibile ascoltare le favole della buonanotte dei migliori narratori al mondo. È disponibile anche la versione Echo Dot con orologio, ma la resa audio non è ugualmente ottimale e il display dell’ora potrebbe fungere da disturbatore per il sonno. Il prezzo su Amazon è di 39,99 euro.

6. LectroFan Classic, fra gli accessori un generatore di suono in 10 varianti

Meno popolare dei precedenti, il generatore di suono LectroFan Classic è per Wired uno dei migliori accessori per conciliare il sonno. Compatto e portatile, è perfetto per aiutare anche i bambini negli asili nido, nelle scuole materne e nei dormitori. Grazie a 10 suoni distinti e non ripetitivi, rappresenta una delle terapie del sonno più rilassanti disponibili sul mercato in grado di soddisfare le necessità di chiunque. Il prezzo sul sito di Amazon è di 54,95 euro.

7. Apple Watch, l’importanza di monitorare la qualità del sonno

Tutti i migliori smartwatch sul mercato offrono funzionalità relative al sonno, ma nessuno batte Apple Watch Serie 7 per varietà di opzioni e attendibilità. Aprendo l’app Salute sul proprio iPhone, è possibile impostare il monitoraggio del sonno scegliendo l’ora per andare a dormire e quella del risveglio, usando poi il set-up “Rilassamento” per creare una propria routine. L’opzione è anche disponibile sulle vecchie versioni dello smartwatch di Cupertino, purché dotato di sistema operativo WatchOS 7, ma con forti limitazioni. Il prezzo sul sito ufficiale di Apple parte da 439 euro.