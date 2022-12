La figlia di Cuffaro entra in magistratura. L’ex presidente: «Sconfigge la mia sconfitta»

La figlia dell’ex presidente della Regione siciliana Totò Cuffaro, Ida Cuffaro, è diventata magistrata. Una notizia che assume una valenza particolare se si pensa che l’ex governatore è stato condannato per favoreggiamento aggravato di Cosa nostra e ora tornato in politica alla guida della Nuova democrazia cristiana. E ad annunciarlo è stato lui stesso, a Palermo, durante il convegno dell’Associazione mediterranea piccole imprese. Cuffaro, che a Roma alla proclamazione non è andato, ha sottolineato quanto gli sia pesato non essere con la figlia ma anche lanciato un messaggio preciso: «Sono felice per mia figlia, lei sconfigge la mia sconfitta».

Cuffaro: «Lei ha fiducia nella giustizia, come me»

Non è la prima volta che l’ex presidente parla della figlia. Appena qualche mese fa, in primavera, Cuffaro ha raccontato della scelta della figlia Ida di partecipare al concorso: «Io sono molto orgoglioso della sua scelta. Testimonia la grande e ostinata fiducia che mia figlia ha nella giustizia, d’altronde come la mia». Ma l’ex governatore, che è stato in carica dal 2001 al 2006 e poi per altri due anni, fino al 2008, ha raccontato pure di quanto tenga un profilo basso la figlia: «Io so che lei non vorrebbe che neanche io ne parlassi. Non ama stare al centro dell’attenzione».

Cuffaro ha scontato a Rebibbia cinque anni

Il primo mandato di Cuffaro da presidente della Regione siciliana ha avuto inizio nel 2001. Ma prima della fine è rimasto coinvolto nell’inchiesta sulle talpe alla Dda. Poi la condanna e la reclusione, partita nel 2011. Ha scontato 5 dei 7 anni di carcere a cui era stato condannato, grazie alla buona condotta. Di recente è stato riabilitato anche dall’interdizione ai pubblici, sebbene ancora la legge gli vieti ogni candidatura in qualsiasi carica elettiva. La notizia della partecipazione di Ida Cuffaro al concorso in magistratura aveva infiammato i social. In sua difesa è accorso il docente universitario Costantino Visconti, che aveva dichiarato, come ricorda Tpi: «Sono insulti vergognosi e scandalosi ai danni di una ragazza studiosissima e coraggiosa».