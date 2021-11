Taglia, cuci, posta

Non è raro che i social riportino sulla cresta dell’onda svaghi e hobby del passato. È il caso del cucito che, soprattutto su TikTok, sta conquistando le nuove generazioni, proponendosi come l’attività perfetta per scaricare lo stress, concedersi un momento di relax e allenare l’autocontrollo.

Il boom del cucito, tra terapia e vintage

In pochi mesi, l’hashtag #sewingTikTok è riuscito a macinare più di un miliardo di visualizzazioni. Nei brevi filmati che lo popolano, fanno la loro comparsa utenti di qualsiasi età che, provvisti di ago e filo o di moderne macchine da cucire, danno mostra del loro talento. Realizzando abiti e accessori che nulla hanno da invidiare a quelli acquistati nelle botteghe tradizionali o nelle catene del fast fashion, traboccanti di merletti e proposte crochet. Secondo i trend forecaster, specializzati nell’analisi delle tendenze, sarebbero due le motivazioni che hanno spinto il grande ritorno di un’attività manuale così poco affine a tempi veloci e dominati dalla tecnologia: da un lato, il crescente interesse della moda per il vintage, dall’altro il valore terapeutico del cucito. Nella disperata ricerca di passatempi in grado di alleggerire la routine, sono stati diversi i principianti che si sono ritrovati a imbastire da zero un capo o a impreziosire tristi tessuti monocolore con trame e disegni realizzati a mano. Proprio come è successo alla grafica spagnola Isabel Sánchez: «Dopo un brutto burnout, che mi ha lasciato completamente priva di ispirazione, mi sono presa un anno sabbatico», ha raccontato in un’intervista a S Moda, «leggendo per caso un articolo, ho deciso di iscrivermi a un corso di cucito con l’obiettivo di imparare a essere paziente sul lavoro e, in generale, nella vita quotidiana, e avere cura del dettaglio. Non avevo mai messo neppure un bottone prima di allora. Anzi, ero piena di pregiudizi e mi sembrava una pratica anacronistica». E invece, dopo quattro anni di workshop, è riuscita a portare a casa un bagaglio di conoscenze prezioso e, soprattutto, pazienza e concentrazione. «Per me, quelle classi hanno avuto lo stesso effetto di una sessione di meditazione».

Un hobby approvato dagli psicoterapeuti

C’è stato anche chi, grazie al cucito, è riuscito a costruirsi una nuova vita. Come la 30enne Nayra Sánchez. Stanca del lavoro precario come tecnica del suono, ha studiato modellistica e, nel 2013, ha messo in piedi un atelier,organizzando corsi pomeridiani aperti a tutti. L’inatteso numero di iscrizioni l’ha obbligata, qualche tempo dopo, a trasferirsi in un locale più grande e a ingaggiare cinque insegnanti che la aiutassero a gestire gli allievi. «Imparare a cucire è una terapia valida per tutte le età, dai 10 ai 70 anni», ha spiegato. «Siamo abituati a usare un solo emisfero cerebrale e invece una pratica del genere stimola la nostra creatività. E aiuta anche tanto a socializzare». Una visione condivisa da José Antonio Portellano, docente di neuropsicologia all’Università Complutense di Madrid: «Come il disegno, anche il cucito aiuta a irrobustire il cervello perché migliora le funzioni esecutive, tiene viva la memoria, abitua al problem solving e alla pianificazione», ha sottolineato. «Non è esagerato quando lo si paragona a un ansiolitico perché è comprovato che contribuisca ad abbassare i livelli di stress, motivo per cui viene spesso consigliato dagli psicoterapeuti ai pazienti eccessivamente impulsivi o incapaci di gestire la rabbia».

Oltre le barriere anagrafiche e di genere

Se, inizialmente, il target prevalente era quello femminile, di mezz’età, grazie al web e a reality show come Project Runway, il cucito ha iniziato ad affascinare anche gli uomini e gli adolescenti. Trasformandosi in una pratica in grado di travalicare il genere. I novelli sarti che siedono tra i banchi dei seminari si dilettano a dare libero sfogo alla fantasia, creando pezzi esclusivi e personali, o a dare nuova vita a vecchi acquisti, ripescati dal fondo dell’armadio. Seguendo tutti i principi della ben nota filosofia dell’upcycling e in nome di una moda economica, sostenibile e attenta alla salute del Pianeta. È impossibile prevedere se si tratterà di un trend passeggero, destinato a finire nel dimenticatoio tra qualche mese, o di un’abitudine che si radicherà nella quotidianità della gente. I suoi effetti benefici, in ogni caso, lasceranno uno strascico importante: «Internet, in genere, rende popolari pratiche particolarmente nocive per la salute di chi frequenta i social media», ha concluso Portellano, «In questo caso, miracolosamente, è successo il contrario. E sarebbe bene non lasciare che l’interesse per il cucito si spenga. Soprattutto in periodi complicati come questo che stiamo vivendo, avere un diversivo del genere è fondamentale».