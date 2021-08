È partito la mattina del 26 agosto dall’aeroporto di Milano Malpensa un volo speciale per Cuba, con a bordo un carico di oltre 200 metri cubi di aiuti per contrastare il Covid 19. Questa donazione, per un valore di circa 1,5 milioni di euro, è il risultato della campagna #PoniéndoleCorazónACuba, lanciata dall’Italia in risposta all’appello del presidente cubano Miguel Díaz Canel per aiutare l’Isola in un momento difficile, tra l’embargo economico degli Stati Uniti e l’intensificarsi dei contagi.

La risposta dei cittadini italiani e cubani all’iniziativa di Canel è stata ampia, anche per l’aiuto che i medici e gli infermieri dell’isola hanno dato all’Italia nelle prime settimane della pandemia, operando soprattutto tra Piemonte e Lombardia. La donazione si compone di farmaci, attrezzature e forniture mediche, destinati principalmente agli ospedali di L’Avana, Matanzas, Holguín, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantanamo e Ciego de Ávila.

Parte oggi da Malpensa un aereo carico di materiale sanitario per #Cuba, piegata da embargo e #Covid, raccolto grazie agli iscritti #Cgil e grazie a Ctc, Aicec, Conaci. Sempre grati a Cuba per la solidarietà dimostrata all’Italia! pic.twitter.com/Qz0awN14An — CGIL Lombardia (@CGILLOMBARDIA) August 26, 2021

Durante la partenza del cargo all’aeroporto di Milano, l’Ambasciatore cubano in Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz, ha ringraziato tutti i contributori a questa iniziativa, e ha espresso che si trattava di «un grande carico di amore e solidarietà per il popolo cubano di fronte all’emergenza Covid-19, in mezzo al criminale blocco Usa». Presente anche la responsabile della Politica europea e delle Relazioni internazionali della Cgil, Susanna Camusso, che ha lodato il sistema sanitario cubano come «bene comune», riconoscendo l’impatto sulla libertà e sulla salute del bloqueo statunitense sul popolo cubano.

L’Agenzia per gli Scambi Culturali ed Economici con Cuba (AICEC) è stata la principale promotrice e coordinatrice dell’iniziativa, insieme a CGIL, Coordinamento Nazionale dei Cubani Residenti in Italia (CONACI), l’Associazione Nazionale dell’Amicizia Italia -Cuba, oltre alla Regione Piemonte, la Comunità di Sant’Egidio, l’UNDP. PADIT, l’associazione AsiCubaUmbria e ARCI Umbria, La Villetta, il Collettivo CubaVa, Nuestra América – Capitolo Italiano della Rete in Difesa dell’Umanità, l’organizzazione giovanile Cambiando de Ruta, il Centro de Estudios Italia Cuba, ARCI, il Tren de la Memoria, Terra del Fuoco del Trentino e Filorosso ODV, tra gli altri.