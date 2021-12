Tagliarla o ridurla, questo è il dilemma. Il dubbio sull’opportunità della quarantena in caso di contatto con un positivo è stato risolto nella giornata di oggi. I dati su Omicron parlano di una contagiosità diffusa della nuova variante Covid, ma contestualmente testimoniano la sua minore incisività sull’organismo. Effetti del virus mitigati, dunque, specie se vaccinati. Ma anche un numero di persone elevatissimo, stando alle attuali regole, costretto all’isolamento e che potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi giorni. Le stime parlano di due milioni di cittadini impossibilitati a uscire di casa nel giro di un paio di settimane. Un mese al massimo.

La conseguenza, già visibile in diversi settori, in Italia e all’estero, è la paralisi del Paese. Uno scenario da scongiurare assolutamente affermano le Regioni, in pressing per abolirla del tutto. E che alla fine sono state accontentate, nonostante le iniziali remore del Comitato tecnico scientifico, decisamente più prudente sull’argomento. È stato infatti disposto che saranno esonerati dall’isolamento coloro che, a contatto con un positivo abbiano già fatto la terza dose, o la seconda da meno di due mesi. Questi tuttavia dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina ffp2, per una settimana. Cinque giorni di quarantena, per chi è oltre tale limite con la necessità di un tampone che certifichi la negatività. Il tutto a patto di essere senza sintomi. Nessuno sconto per chi non ha il vaccino, costretto, invece, a dieci giorni di quarantena.

Nuove regole sulla quarantena, il racconto della giornata

Inizialmente si pensava a una riduzione da sette a cinque giorni per chi aveva già fatto il booster. Nessuna variazione per i vaccinati con due dosi, il cui periodo di isolamento in seguito a un contatto con un contagiato rimane di una settimana. Non cambia, facile immaginarlo, la quarantena per i no vax, confermata a dieci giorni. Ancora da decidere il permanere o meno dell’obbligo di tampone negativo per uscire dall’isolamento.

La proposta delle Regioni sulla quarantena

Tutto nonostante il muro delle Regioni, compatte nel chiedere misure più drastiche. Secondo gli enti locali la quarantena, infatti, andrebbe completamente eliminata, sostituita da un test, ma solo nell’istante in cui dovessero comparire dei sintomi. Novità anche per i contagiati, per i quali l’isolamento si esaurirebbe in dieci giorni e senza tamponi, a patto che in cui gli ultimi tre siano trascorsi da asintomaci. Le proposte sono state inserite in un documento inviato al Cts, che, comunque, sull’argomento non pare intenzionato a scendere a compromessi. Così, qualcuno si è già mosso. In Emilia Romagna e Toscana, infatti, i governatori hanno ritenuto sufficiente l’esito negativo di un esame antigenico, anziché del molecolare, attualmente previsto nel resto d’Italia, per uscire dalla quarantena. Ciò con l’obiettivo di snellire le code e la mole enorme dei tamponi, che stanno ingolfando i laboratori.

Cambia la definizione di contatto diretto

Una mano potrebbe arrivare, però, dalla definizione di contatto diretto, anche questa in odore di modifica. Rimarrebbe tale il convivente, come chi per almeno 15 minuti è stato insieme a un positivo a distanza ridotta e senza mascherina, al contrario potrebbe essere eliminata la parte relativa a un incontro più lungo, ma accompagnato con il dispositivo di protezione individuale.

La questione è diventata talmente dirimente dall’aver scavalcato le altre, posticipate ai giorni a venire. Dall’estensione di obbligo vaccinale per altre categorie di lavoratori (oggi è prevista per operatori sanitari, scolastici e forze dell’ordine) alla possibilità di recarsi in ufficio esclusivamente con Green pass rafforzato, rilasciato per vaccino o guarigione. Passando per l’ipotesi, caldeggiata anche alla luce degli esiti tedeschi, del lockdown di fatto per chi non ha ancora ricevuto il farmaco. Tutto verrà dopo.