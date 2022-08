Crotone, container esploso su un rimorchiatore: almeno tre morti

Non c’è nulla da fare per tre persone decedute a seguito di un container esploso su un rimorchiatore nel porto di Crotone. A quanto si apprende, il serbatoio del container sarebbe scoppiato improvvisamente per cause ancora da accertare. Il rimorchiatore batte bandiera straniera, così come straniere sono le tre vittime, parte dell’equipaggio. Una quarta persona è stata ricoverata all’ospedale per via delle ferite riportate a seguito dello scoppio.

Container esploso su rimorchiatore: cosa è successo

Il container è esploso dal rimorchiatore verso le 17:30 di oggi pomeriggio, 31 agosto. Il restante equipaggio del mezzo ha proceduto con le manovre per spegnere le fiamme, in attesa del pronto arrivo dei Vigili del Fuoco di Crotone. Sul posto è arrivato anche il Pubblico Ministero Alessandro Rho. Le prime due vittime sarebbero state recuperate sulla banchina, mentre una terza persona sarebbe stata scaraventata in mare dalla forza dell’esplosione, che non avrebbe lasciato scampo. Un ferito grave è stato trasferito in ospedale, mentre una quinta persona è sotto shock per quanto accaduto.

La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta con 14 unità e 5 mezzi, tra cui anche un’autoscala e un’autobotte. Secondo la testata Il Crotonese, l’imbarcazione si chiama Asso e ha il compito di trasportare del gas metano.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Stando ai primi accertamenti, a esplodere sarebbe stata la bombola di una saldatrice che le vittime stavano utilizzando per effettuare alcuni lavori. In tutto, il personale era composto da sette persone. Per fortuna, al momento dell’incidente, una di queste non c’era perché era andata a fare la spesa.

In seguito, si è parlato anche di fiamme in sala macchine, ma la dinamica è tutta da chiarire. Per il momento, i Vigili del Fuoco hanno smentito dispersi, come si era ipotizzato nelle prime voci sull’accaduto.