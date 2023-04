Crossword Mysteries stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Lacey Chabert è ancora una volta Tess Harper nel film Proposta con omicidio, nuovo capitolo della saga Crossword Mysteries stasera 30 aprile alle 21.25 in prima visione su Rai2. Giovane redattrice di cruciverba per un giornale, si improvvisa spesso investigatrice aiutando la polizia nei casi più intricati. Durante le sue personali indagini, si scontra con il detective Logan O’Connor, che per quanto restio ad accettarla, sa di non poter fare a meno del suo aiuto. La trama del film di oggi vedrà i protagonisti alle prese con l’omicidio di un uomo ucciso poco prima di chiedere la mano alla sua fidanzata. Nel cast figurano anche Brennan Elliott, John Kapelos e Barbara Niven. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Crossword Mysteries, trama e cast del film stasera 30 aprile 2023 su Rai2

La trama del film inizierà nuovamente a New York con Tess Harper (Lacey Chabert) al lavoro per il giornale The Sentinel, per cui cura la rubrica dei cruciverba. Come già nel primo capitolo, Un cruciverba da morire, la ragazza non si tira indietro di fronte alla possibilità di indagare su casi di cronaca nera, entrando spesso in collisione con gli agenti di polizia. Durante una tranquilla giornata di lavoro, tuttavia, riceve una terribile notizia. Un suo caro amico, Lyle Clark (Kyle Buchanan) viene trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Pochi giorni prima, le aveva chiesto di nascondere in uno dei suoi rompicapo la proposta di matrimonio per l’amata fidanzata Abby Miller (Alex Paxton-Beesley). Con l’occasione le aveva mostrato un anello di diamanti che diceva di aver acquistato per l’occasione, senza specificare nulla sulla transazione.

Il caso finisce nelle mani del detective Logan O’Connor (Brennan Elliott), che aveva già conosciuto Tess in occasione delle sue precedenti indagini. Non si sorprende dunque nel ritrovare la redattrice di cruciverba ancora una volta fra i piedi anche sul luogo del delitto. La ragazza, unendo le forze con gli agenti di polizia, si imbatterà in una storia antica e piena di mistero. L’anello che Lyle intendeva dare alla fidanzata è infatti un cimelio della Seconda guerra mondiale ed è un dono di suo nonno. Durante il conflitto, lo aveva rubato in un castello europeo e poi sepolto in un terreno appartenente alla famiglia nel Connecticut. Nel cast John Kapelos nei panni del capo della polizia e Barbara Niven in quelli di Candace, zia della protagonista.

Crossword Mysteries, qualche curiosità sul film stasera 30 aprile 2023 su Rai2

Nei panni della protagonista Tess recita Lacey Chabert, attrice nota per il film Mean Girls in cui è apparsa accanto a Lindsay Lohan. Ha poi fatto parte del cast de La rivolta delle ex con Mattew McConaughey e Jennifer Garner. In una particolare scena del film compare anche Will Shortz, redattore di cruciverba per il New York Times e per la National Public Radio, che ha lavorato anche alla sceneggiatura. La regia è opera di Don McCutcheon, che aveva diretto anche il primo capitolo. La saga di film Crossword Mysteries conta al momento cinque capitoli, ossia Abracadaver, Terminal Descent e Riddle me Dead.