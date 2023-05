Crossword Mysteries – Abracadavere stasera su Rai2: trama, cast e curiosità

Terzo appuntamento con la saga Crossword Mysteries. Dopo Un cruciverba per morire e Proposta con omicidio, stasera 7 maggio alle 21.25 su Rai2 arriva in prima visione Abracadavere. La protagonista della storia è sempre Tess, giovane giornalista che si occupa della rubrica dei cruciverba per un quotidiano di New York. Nel tempo libero, però, affianca il detective O’Connor nelle indagini per i casi di omicidio. La trama di stasera si svolge in un popolare club di magia, dove improvvisamente scompare un prestigiatore. Nel cast Lacey Chabert e Brennan Elliott nei ruoli dei protagonisti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare ancora il capitolo precedente.

Crossword Mysteries – Abracadavere, trama e cast del film stasera 7 maggio 2023 su Rai2

Abile investigatrice, Tess Harper (Lacey Chabert) non ha mai lasciato il suo lavoro al giornale The Sentinel di New York. Nonostante abbia aiutato la polizia a risolvere già due importanti casi di omicidio, la giornalista prosegue ancora la sua attività per il quotidiano, dove cura la rubrica dei cruciverba. Proprio il suo lavoro le ha consentito di acquisire l’abilità di decifrare indizi per molti difficili da interpretare. Ama affiancare più di chiunque altro il detective Logan O’Connor (Brennan Elliott), che dal canto suo ha iniziato ad apprezzare l’aiuto della sua collega sui generis. La trama di Crossword Mysteries – Abracadaver ha inizio con l’arrivo del compleanno di Tess. Per fare le cose in grande, decide di festeggiarlo al Magic Manor, un popolare club di magia della città.

La serata inizia nel migliore dei modi, tanto da catturare presto l’attenzione degli invitati. Tutti i presenti infatti devono seguire una lezione di giochi di magia e divenire protagonisti di un noto prestigiatore. Nel corso dell’esibizione, tuttavia, qualcosa va storto. Il mago scompare improvvisamente e, dopo pochi minuti di ricerca, viene trovato senza vita. Superato il panico iniziale, Tess unisce le forze ancora una volta con il detective O’Connor per venire a capo del nuovo giallo. Muovendosi dietro le quinte del club, i due molto presto scoprono i numerosi trucchi che animano il mondo della prestidigitazione, capace di sviare gli occhi degli osservatori più distratti con grande abilità.

Crossword Mysteries – Abracadavere, qualche curiosità sul film stasera 7 maggio 2023 su Rai2

Terzo capitolo della saga, Abracadavere è il primo diretto da Jonathan Wright dopo i due capitoli di Don McCutcheon. Crossword Mysteries prosegue inoltre con altri due film, Terminal Descent e Riddle Me Dead. Per Lacey Chabert e Brennan Elliott non si tratta del primo progetto da co-protagonisti. Nel 2015 avevano infatti recitato assieme nel film natalizio A Christman Melody accanto a Mariah Carey. Per quanto riguarda le location, gran parte delle scene si svolge nel Magic Manor, club di magia in Canada. Nel cast figura anche Barbara Nieven nei panni della zia di Tess, Candace.