Crosetto dopo il fuori onda su Conte: «Gli chiedo scusa, so che capirà»

Guido Crosetto si è scusato per il fuori onda su Giuseppe Conte. Il ministro della Difesa in quota FdI ha smentito che l’offesa fosse diretta al leader del Movimento 5 Stelle. Ha invece lasciato intendere che alcuni giornalisti avessero usato in modo strumentale le sue parole.

Guido Crosetto si scusa con Giuseppe Conte per il fuori onda: «so che capirà»

Il programma Striscia la Notizia ha diffuso un commento fatto da Guido Crosetto nel fuori onda di un’intervista, che sembrava diretto a Giuseppe Conte. «Ho a che fare con un deficiente», ha detto il ministro della Difesa in quota FdI. A distanza di poche ore, tuttavia, il politico è tornato sulla questione. E ha accusato i giornalisti di Mediaset di aver strumentalizzato le sue parole. «Ho usato un termine (al plurale) poco elegante. La trasmissione Striscia la Notizia ha cercato di attribuirmi come offesa al presidente Conte», ha fatto sapere attraverso una nota. «D’altronde, se tutti i fuorionda tra politici e giornalisti venissero pubblicati si sentirebbe la qualsiasi. Specialmente cose molto poco edificanti».

Si sarebbe trattato, nel caso specifico, di toni del tutto scherzosi usati in un contesto colloquiale. «Qualcuno di Mediaset o del Tg5 ha, in modo del tutto scorretto, tradito e decontestualizzato». «Se anche il termine usato fosse stato al singolare, si sarebbe trattato di una battuta ironica, con una giornalista che conosco da 20 anni», ha poi puntualizzato Crosetto. «Dal presidente Conte mi divide tutto, come è noto, ma non gli ho mai mancato di rispetto. Ci confronteremo lealmente e a viso aperto in Parlamento. Ma oggi gli chiedo scusa». «So che [Conte] mi capirà perché ricordo che anche con lui, in passato, dei giornalisti usarono questi metodi infami».