Sono passati quattro anni dal crollo del Ponte Morandi, Genova ricorda le vittime

Il viadotto sul torrente Polcevera crollò il 14 agosto 2018 alle 11:36, causando 43 vittime. Sono passati esattamente quattro anni e Genova, ovviamente, non ha dimenticato questa tragedia. Il ricordo delle vittime del ponte Morandi è iniziato con la messa officiata dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca, a cui ha partecipato anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Dopo la messa il ricordo della tragedia alla Radura della Memoria, sotto il nuovo Ponte San Giorgio dove oltre al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, hanno parlato anche la presidente del Comitato per il ricordo delle vittime del Morandi Egle Possetti, il sindaco Bucci, il governatore Toti.

Ponte Morandi, i messaggi di Draghi e Mattarella

«Genova non dimentica, Genova vuole crescere, Genova vuole giustizia»: così il sindaco di Genova Marco Bucci ha concluso il suo intervento dal palco per la commemorazione delle vittime del crollo di ponte Morandi. «Un dramma che segna la vita della Repubblica e per il quale la magistratura sta doverosamente accertando le responsabilità. Rinnovo anzitutto ai familiari, costretti a patire il dolore più grande, la più intensa solidarietà della nostra comunità nazionale», ha scritto in una nota il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Il dolore per questa terribile ricorrenza si associa a una convinzione: lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non avvengano mai più. Dobbiamo garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture, tutelare la vita dei cittadini. Ne va della credibilità dell’Italia e delle istituzioni», ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi in un messaggio inviato al sindaco Bucci.

Ponte Morandi, la rabbia dei familiari delle vittime

«In questi anni non abbiamo mai provato l’orgoglio e la percezione del cambiamento. Non c’è stato nessun tremore, nessuno sconvolgimento. La definitiva cessione di Aspi ha determinato una forte retribuzione ai responsabili di questa tragedia. La via di un annullamento contrattuale era quella giusta. Nessun restyling cancella il fango», ha dichiarato prima della commemorazione Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi. «Il nostro Stato ha molto da farsi perdonare. La firma dei contratti di concessione che non firmerebbe un bambino dell’asilo. Il nostro disegno di legge è perso nei meandri della crisi di governo. Speriamo che il prossimo parlamento se ne faccia carico ».