Crolla miniera in Turchia, almeno 28 morti

È di almeno 28 vittime il bilancio del crollo di una miniera di carbone ad Amasra, città portuale del nord della Turchia, affacciata sul Mar Nero. Ma potrebbe aggravarsi: i soccorritori stanno lavorando per salvare i lavoratori, intrappolati in gallerie centinaia di metri sotto il livello del mare: è una corsa contro il tempo. «Calcoliamo che 15 dei nostri minatori si trovino laggiù e stiamo cercando di salvarli», ha dichiarato il ministro degli Interni Suleyman Soyl.

Oggi Recep Tayyip Erdogan visiterà oggi la miniera di Amasra

Come spiegato da Soyl, all’interno della miniera, al momento del crollo, si trovavano 110 lavoratori. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni sarebbero rimasti bloccati in gallerie situate a 350 metri sotto il livello del mare, altri a 300: i soccorritori stanno cercando segni di vita. «Il nostro augurio è che la perdita di vite umane non sia maggiore e che i nostri minatori possano essere salvati», ha twittato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che visiterà oggi la miniera. L’esplosione ha provocato la morte di 28 operai e il ferimento di altri 28, undici dei quali sono stati ricoverati in ospedale.

L’esplosione sarebbe stata causata da un grisou

Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe stata provocata da un grisou, ovvero una miscela di gas costituita da metano, o altri idrocarburi omologhi, azoto, anidride carbonica e ossigeno, che si forma spontaneamente nelle miniere di carbone e che in contatto con l’aria si infiamma ed esplode facilmente. Lo ha riferito il ministro dell’Energia, Fatih Donmez. L’agenzia statale turca per la gestione dei disastri Afad aveva inizialmente annunciato su Twitter che la causa dell’esplosione era un trasformatore difettoso, ma ha poi ritrattato la dichiarazione.