Marmolada, bilancio definitivo: 11 vittime

11 morti. È questo il bilancio definitivo del crollo della Marmolada. Tra vittime accertate fin dalle prime ore e la lista dei dispersi, l’elenco degli alpinisti uccisi dalla valanga si è completato. Le ricerche però continuano ad avanti, con l’obiettivo di recuperare quanti più elementi possibili possano aiutare nelle indagini e, ovviamente, riconsegnare alle famiglie oggetti appartenenti ai cari che non potranno più riabbracciare.

Crollo della Marmolada, chi sono le 11 vittime

Alle sei vittime identificate subito, ovvero i tre veneti Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo; la trentina Liliana Bertoldi e i due turisti della Repubblica Ceca Pavel Dana e Martin Ouda, si sono aggiunti i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina, e il 22enne Nicolò Zavatta. Quest’ultimo, la più giovane delle vittime, è stato riconosciuto comparando i resti recuperati dai soccorritori con il Dna salivare della madre. «Le salme saranno riconsegnate solo a ricerche concluse», ha spiegato il comandante del Ris di Parma, Giampietro Lago. Sono invece sette le persone ferite.

Crollo della Marmolada, le ricerche vanno avanti con i droni

Oggi e domani continueranno le ricerche dei reperti biologici e delle attrezzature delle vittime e dei feriti. La ricerca sta avvenendo tramite droni, almeno fino a quando il tempo e le condizioni meteo lo permetteranno, così come confermato dai volontari del Soccorso Alpino. «Possiamo dire di aver chiuso il cerchio dell’identificazione delle vittime in tempi molto rapidi, e fermare il numero a 11 come si ipotizzava. Ad oggi non ci sono elementi per pensare ad ulteriori soggetti interessati all’evento accidentale», ha dichiarato Lago. Per oggi è stata proclamata una giornata di lutto cittadino in tutto il Comun general di Fascia, che comprende anche Canazei.