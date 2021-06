Tu chiamale se vuoi ciabatte

Dagli zoccoli in gomma bucherellati (Crocs) alle basiche flip flop (havaianas) passando per i sandali tedeschi da frate (Birkenstock) fino ad arrivare alle modaiole ciabatte da piscina (Yeezy Slide di Adidas). Mai come quest’anno la moda estiva si fa comoda…e brutta. Chi l’avrebbe mai detto che i famosi e confortevoli – ma non certo belli – clogs di gomma sarebbero diventati il trend dell’estate 2021? Una tendenza inaspettata quanto scioccante quella data della popolarità di una delle scarpe più dibattute della storia: le Crocs.

L’insana passione per gli zoccoli di gomma, le it-shoes da pandemia

Gli zoccoli in gomma, che hanno vissuto negli ultimi anni un periodo d’ombra, ribattezzati “le it-shoes da pandemia”, sono appena diventati l’oggetto del desiderio della Generazione Z, grazie anche ai tanti influencer e tiktoker che li hanno indossati sui social in questo ultimo anno, rendendo la tendenza virale. Ebbene sì. Le scarpe più brutte della storia sono diventate mainstream. Il crescente successo degli zoccoli di gomma, simbolo della perdurante tendenza a rifugiarsi nella comfort zone che abbiamo ereditato dai lockdown, è testimoniato dalla crescente richiesta da parte dei consumatori, che hanno portato le vendite a un +60 per cento solo nei primi mesi del 2021. Molte le celebrities che le sfoggiano: da Rihanna a Helen Mirren, da Michelle Obama a Kate Middleton senza scordare Nicki Minaj, che ne customizza un paio fuxia con dettagli firmati Chanel.

Le collaborazioni con Christopher Kane e Balenciaga

Non è un caso che i goffi clogs di plastica, sono stati l’oggetto di collaborazioni importanti in questi ultimi anni: dai fashion brand come Barneys New York, Alife, Chinatown Market alle capsule di successo con artisti del calibro di Post Malone, Bad Bunny e Justin Bieber che solo quest’anno ha lanciato ben due collezioni di zoccoli, con tanto Jibbitz – gli accessori da attaccare ai buchi – e di calzini da ginnastica rigorosamente in spugna abbinati, in tipico stile streetstyle. Senza scordare le collaborazioni con l’alta moda, in primis anni fa con Christopher Kane e poi con Balenciaga sotto la direzione creativa di Demna Gvasalia, di cui è appena uscita una seconda interpretazione, dopo quella del 2017, ironica e anticonvezionale, che mette i tacchi a spillo agli zoccoli in gomma. Non se ne conoscono ancora né l’uscita ufficiale né il prezzo (extra lusso) ma sono già proclamate le it-shoes della stagione, in tre colori: nero, grigio piombo e verde smeraldo.

Dal Brasile le flip flop per ogni occasione

Un altro modello super gettonato è il più classico e intramontabile sandalo infradito, rigorosamente in gomma. Semplici, comode, divertenti sono senza dubbio le calzature dell’estate. Economiche ma mai scontatate anche le flip-flop, un nome su tutti le brasiliane Havaianas, che hanno fatto la storia delle ciabattine in gomma da spiaggia. Nate nel 1962 ispirandosi al tradizionale sandalo giapponese Zori, le Havaianas – che in portoghese vuol dire Hawaiani appunto – dall’inconfondibile texture che riproduce i chicchi di riso, hanno rapidamente conquistato il Brasile diventandone un prodotto locale. Le Havaianas sono state nel tempo oggetto di collaborazioni con fashion brand importanti, come Maison Valentino, che riempì le infradito di borchie logo o ancora la più recente con Saint Laurent di Anthony Vaccarello, che lanciò un modello unisex, con stampa zebrata black &white dall’anima rock. Queste ciabattine in gomma sono molto amate dalle celebrities d’oltreoceano, dove riscuotono notevole successo anche decontestualizzate dalla spiaggia e portate in città. Da Alessandra Ambrosio a Jennifer Aniston, passando per Gwen Stefani, Miranda Kerr e Mila Kunis. Anche il genere maschile non rimane indifferente alla flip-flop mania: Matt Damon, Orlando Bloom, David Beckham e Chris Hemsworth sono solo alcuni dei vip che le indossano .Non ultimo Michael Fassbender, che le ha sfoggiate addirittura sul red carpet della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia qualche anno fa.

I sandali ugly chic che conquistano il mondo

Funzionali e ibridi, sdoganati in passerella dalle firme più illustri, da Céline di Phoebe Philo a Maison Valentino di Piccioli, passando per le collaborazioni con Random Identities e Proenza Schouler, i sandali tedeschi, dal comodo plantare anatomico e suola in sughero, di cui esiste anche la versione in gomma EVA, sono ormai i più desiderati e imitati nel mondo della moda. Nati nel 1774 dall’idea del calzolaio Johann Adam Birkenstock, oggi hanno un successo crescente tanto da essere considerati sandali di lusso. Soprattutto da quando il brand è diventato di proprietà di LVMH.

Calzatura distintiva per antonomasia della comunità hippie degli Anni 60, furono indossati da Kate Moss nei 90 su una copertina della rivista The Face, facendo grande eco. Negli anni 2000 sono diventati i sandali radical chic per eccellenza. Facili da indossare e ultra comodi, i sandali Birkenstock sono ormai veri e propri must have, soprattutto nel modello Arizona, quelli con la classica doppia fascia per intenderci, indossati costantemente dalla top model Kendall Jenner e da attrici come Naomi Watts e Julianne Moore, Katie Homes, Gigi Hadid e molte altre icone di stile.

Dalla piscina alla strada: Ferragni detta la linea

Ma la calzatura eletta accessorio must have dell’estate 2021, a detta di chi influenza le masse per professione, è lei: la ciabatta da piscina in gomma. In tinta unita e da portare rigorosamente con calzino di spugna bene in vista. L’oggetto del desiderio in questo caso si chiama Yeezy Slides (Adidas). Disegnate da Kanye West, inutile dire che sono già sold out ovunque e si possono trovare solo sui siti di resell a prezzi stratosferici. Design moderno, punta aperta e suola in gomma voluminosa, esteticamente non sono davvero nulla di diverso dalle vecchie ciabatte in gomma da portare a bordo piscina, ma pare siano perfette da indossare, con grande ironia, fuori e dentro casa, al mare ma soprattutto in città. Parola di Chiara Ferragni che le ha indossate recentemente con tanto di calzettone bianco, abbinate a una delle sue meravigliose Birkin di Hermès. Lo stile è discutibile ma fa sicuramente tendenza. Ferragni non è sola: sono addicted alle Yeezy anche Kim Kardashian, Billie Eilish, o ancora Kendall Jenner.