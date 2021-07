Quella pazza voglia di crochet

La moda dell’estate 2021 incorona l’uncinetto come una delle tendenze più cool di stagione. Il Granny Square torna in voga, ma senza mai eccedere nell’effetto d’antan. Sì a pezzi lavorati a mano, ma in versione fresca e sbarazzina, ideali da indossare in vacanza ma anche in città. Una delle chiavi del suo successo del crochet è indubbiamente la sua versatilità, capace di rappresentare al meglio ogni stile, oltre a un’eleganza innata data dalla trama e dagli intrecci, che creano un particolare gioco di vedo non vedo.

Dalle passerelle alla strada

Tantissime le proposte crochet viste in passerella. Re di stagione indiscusso l’abito rainbow del talentuoso stilista bolognese Marco Rambaldi, completamente fatto a mano, che sposa alla perfezione il concetto di sostenibilità e slow fashion della moda. E ancora meravigliosi gli abiti nei colori naturali dall’allure hippie chic di Alberta Ferretti o quelli romantici proposti da Ulla Johnson. Valentino predilige intrecci voluminosi e materici, proponendo le sneaker knitterate: per Christian Dior l’uncinetto è in versione patchwork, mentre Fendi stupisce con mini accessori crochet, come la nuova Baguette Phone Bag, vero must have dell’estate assieme al cappello lavorato di Philosophy by Lorenzo Serafini.

Anche su Instagram spopola l’uncinetto

Sono tanti gli account di trend setter e brand dedicati a questa tecnica artigianale che risale agli Anni 70. Instagram si conferma ancora una preziosa fonte d’ispirazione. Complice la pandemia tantissimi sono i giovani che si sono avvicinati all’uncinetto, diventato uno degli hobby più popolari durante i lockdown, assieme a molte altre attività di DIY (do it yourself). Un esempio di questo fenomeno è la modella anticonvezionale Ella Emhoff, attivista LGBTQ e figliastra di Kamala Harris, che della sua passione per l’uncinetto ha fatto una collezione eccentrica e colorata, andata subito sold out. Oppure il brand di moda sostenibile Rat Hat, nella foto di apertura, nato proprio durante il primo lockdown, le cui creazioni, cappelli e accessori, made in Italy, lavorati a mano, vanno letteralmente a ruba.