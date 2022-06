Dove vedere Croazia – Francia di Nations League? Orario, arbitro e formazioni

Proseguono gli appuntamenti della Nations League 2022. Stasera 6 giugno, in diretta su Sky Sport e in chiaro su Canale 20, andrà in onda Croazia – Francia, gara valida per la seconda giornata del Gruppo 1 della Lega A. Entrambe le formazioni sono a caccia del riscatto, dopo i sorprendenti risultati delle precedenti partite. I padroni di casa hanno infatti subito un pesante 0-3 contro l’Austria di Arnautovic, mentre i campioni del mondo in carica sono stati battuti a domicilio dalla Danimarca dopo il vantaggio iniziale del solito Benzema. Arbitro dell’incontro sarà l’italiano Marco Guida, che avrà come assistenti Ciro Carbone e Giorgio Pairetti. Quarto uomo sarà Giovanni Ayroldi, mentre al Var siederanno Marco Di Bello e Luca Zufferli. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e su SkyGo.

«Giocheranno i migliori», ha detto in conferenza stampa alla vigilia Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia. «Nel secondo tempo però cambieremo sicuramente, inserendo nuovi giocatori». Probabile infatti la staffetta con le seconde linee, in modo da risparmiare ai top player ulteriori minuti sulle gambe dopo una stagione lunga e impegnativa con i club. Una mossa che trova conferma anche nelle parole di Didier Deschamps, allenatore della Francia. «La Nations League è una grande competizione, molto meglio delle amichevoli», ha detto il ct transalpino alla vigilia. «Al termine della stagione non è però l’ideale, siamo stanchi e bisogna gestire più aspetti».

Croazia – Francia, le probabili formazioni di stasera 6 giugno 2022 su Sky Sport e Canale 20

Qui Croazia, Brozovic titolare con Modric

In cerca di riscatto contro la Francia, in quella che sarà la replica della finale di Russia 2018, la Croazia dovrebbe puntare sui migliori 11 a disposizione. In porta dovrebbe giocare Livakovic, protetto dalla coppia Caleta-Car e Vida. A completare il quartetto di difesa ci saranno, sugli esterni, Juranovic e Barisic. Il ct Dalic dovrebbe puntare poi sull’esperienza in mediana di Brozovic, Kovacic e Modric. In avanti, vista l’assenza per infortunio di Perisic, mentre dovrebbero giocare titolari l’atalantino Pasalic con l’ex Torino Brekalo e Kramaric.

Qui Francia, probabile panchina per Mbappé

Momenti di ansia in casa Francia per le condizioni di Mbappé. La stella del Paris Saint-Germain ha infatti abbandonato il campo per infortunio nel match contro la Danimarca e non dovrebbe essere della partita. In porta dovrebbe giocare Lloris, che ha vinto il ballottaggio con il milanista Maignan. Difesa a tre con Koundé, Saliba e Lucas Hernandez, fratello del rossonero Theo che giocherà esterno di centrocampo a sinistra. Sull’altro lato ci sarà Coman, mentre in mediana spazio a Kanté e Tchouaméni. Griezmann agirà invece sulla trequarti in supporto delle punte Nkunku e Karim Benzema.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Caleta-Car, Vida, Barisic; Brozovic, Kovacic, Modric; Pasalic, Brekalo, Kramaric. Ct: Dalic.

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Saliba, L.Hernandez; Coman, Kanté, Tchouaméni, T.Hernandez; Griezmann; Nkunku, Benzema. Ct.: Deschamps.