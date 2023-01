La Croazia ha adottato l’euro ed è entrata nell’area Schengen

Dopo l’adesione all’Ue di quasi dieci anni, la Croazia ha compiuto altri due importanti passi allo scoccare della mezzanotte: con il nuovo anno ha infatti adottato l’euro, dicendo addio alla kuna, ed è anche diventata la 27esima nazione della zona Schengen, che consente di circolare senza dover presentare un documento tra gli Stati membri.

Ventesimo Stato membro dell’Ue a passare alla moneta unica

Il cambio di valuta ha provocato nei giorni scorsi lunghe file agli sportelli bancomat, soprattutto nella capitale Zagabria: in tanti si sono infatti recati a prelevare contanti presso gli sportelli automatici, temendo che dall’1 gennaio molti bancomat non funzionassero. E proprio a causa del grande afflusso, si è verificato qualche blocco operativo, che ha portato a lunghe code. Fino al 14 gennaio sarà ancora possibile pagare in kuna. Il tasso di conversione è stato fissato a 7,53450 kune croate per un euro. La Croazia è il 20esimo Stato membro dell’Ue a passare alla moneta unica.

L’ingresso nello spazio Schengen celebrato ai valichi di confine

L’ingresso nella zona Schengen è stato celebrato ai due principali valichi di confine, con la Slovenia e con l’Ungheria. Al valico di Bregana, lungo l’autostrada Zagabria-Lubiana, il ministro degli Interni Davor Božinović ha simbolicamente premuto per l’ultima volta il pulsante per alzare la sbarra e lasciar poco dopo passare le prime automobili senza controlli. Un’analoga cerimonia si è svolta anche al confine croato-ungherese, al valico Letenye–Goričan, dove ad alzare la rampa è stato il ministro degli Esteri, Goran Grlić Radman. In totale sono stati soppressi 73 valichi di confine terrestri e 12 nei porti marittimi.