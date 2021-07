Croazia dove andare: le mete ideali in Croazia per una vacanza da sogno

Scopri con noi dove andare in Croazia, la meta ideale per chi desidera trascorrere la propria vacanza all’insegna del relax, del mare e del sole in spiagge mozzafiato, ma anche del divertimento sfrenato. Inoltre, alla bellissima e frastagliata costa, si aggiunge un entroterra brullo e incontaminato che farà felice gli appassionati della natura che potranno ammirare laghi e parchi.

In Croazia si possono trovare interessanti mete culturali a cui abbinare una giornata di relax al mare, anche in posti esclusivi, da concludere con una cena a base di pesce e tipicità locali.

Croazia dove andare: Istria, perfetta per tutte le esigenze

In questa terra che condivide un lembo con l’Italia, è possibile soddisfare tutte le esigenze. Qui, infatti, è possibile non solo trovare destinazioni adatte per chi ama il turismo enogastronomico alla scoperta di prodotti tipici, ma anche per chi desidera divertirsi praticando diversi sport, come il tennis e lo sci d’acqua.

Completano l’offerta piccole cittadine romane ricche di storia e borghi mozzafiato in cui passeggiare tra le stradine di ciottoli ed i tanti fiori. Per chi, invece cerca qualcosa di più avventuroso, il consiglio è passare qualche notte in uno dei tanti fari presenti sulla costa.

Croazia dove andare: Hvar, l’isola del divertimento

Bellissima Hvar, l’isola dedicata al turismo estivo che offre il giusto connubio tra attrazioni culturali, mare e divertimento notturno. Qui, dove la cittadina fatta con le caratteristiche pietre bianche si affaccia sul mare, è possibile trascorrere la giornata in spiaggia, magari affittando una delle piccole barche per raggiungere i vari isolotti o coccolarsi con soluzioni esclusive che offrono lettini immersi nel mare.

La sera, poi, la conclusione perfetta per una giornata di vacanza sarà ritrovarsi in uno dei tanti locali tra le stradine della città, dove gustare una cena o un ricco aperitivo per poi ritrovarsi a ballare nei vari night club. Non mancano ristoranti di alta categoria che offrono il miglior pescato dell’isola.

Croazia dove andare: Dubrovnik, incantevole città

Oltre che con il traghetto, la Croazia può essere percorsa anche in auto o con gli autobus. In questo modo, si potranno ammirare gli splendidi panorama costieri che portano a Dubrovnik, una città tra le più belle d’Europa, attraversando un piccolo territorio bosniaco.

Una volta giunti in questa città bisogna assolutamente percorrere le sue incantevoli ed imponenti mura, che si estendono per circa 2km, preferibilmente al tramonto. La luce del sole creerà un’atmosfera unica e sarà possibile godere di uno splendido panorama. A pochi passi c’è Lokrum, un’isola incontaminata dove è possibile fare lunghe passeggiate e farsi un tuffo in un’acqua cristallina. L’isola, dove è possibile incontrare anche tanti pavoni, ospita diverse spiagge per nudisti.

Prima che cali la notte è d’obbligo un aperitivo nei bar disseminati praticamente sulle rocce, a ridosso del mare, dove sorseggiare un drink ammirando il paesaggio. Ristoranti e discoteche non mancano: l’offerta è ampia, perfetta per soddisfare tutte le esigenze.

Croazia dove andare: Il Parco nazionale di Plitvice, tra natura e laghi

La Croazia non offre solo sole, mare e divertimento, ma anche tanta natura. Ne è un esempio il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice. Qui, in una natura praticamente incontaminata è possibile ammirare splendide foreste e incantevoli laghi che caratterizzano i paesaggi carsici, ma anche soggiornare nelle strutture ricettive o in campeggio.

Chi ama le attività sportive sarà contento di sapere che in questo Parco Naturale è possibile praticare canoa, trekking, ciclismo e sci nei mesi invernali.